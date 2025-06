Bambino di 5 anni e nonna trascinati al largo dalla corrente a Castellammare di Stabia: salvati dalla Guardia Costiera

Un bambino di 5 anni e sua nonna sono stati trascinati dalla corrente a circa 4 chilometri dalla costa di Castellammare di Stabia mentre erano su un materassino. L’intervento della Guardia Costiera ha evitato una tragedia.





Paura ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un bambino di appena 5 anni e la sua nonna sono stati spinti al largo dalla corrente marina mentre si trovavano su un materassino gonfiabile. La situazione è diventata critica quando il vento, particolarmente forte, ha trascinato i due a circa due miglia nautiche dalla riva, corrispondenti a circa quattro chilometri. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della Guardia Costiera ha permesso di evitare il peggio.

La vicenda ha avuto inizio quando il piccolo, insieme alla nonna, si stava godendo una giornata di mare. Tuttavia, il forte vento ha iniziato a spingerli sempre più lontano dalla riva. La donna, rendendosi conto del pericolo, si è tuffata in acqua nel tentativo di riportare il nipote verso la spiaggia, ma le correnti erano troppo forti e non è riuscita a tornare indietro.

A quel punto, è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, che ha inviato sul posto la motovedetta CP 542. Un militare si è tuffato in mare per raggiungere il bambino, che si trovava ancora sul materassino, mentre altri membri dell’equipaggio hanno assistito la nonna, ormai esausta e incapace di nuotare fino alla riva.

Entrambi sono stati tratti in salvo e successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 di Torre Annunziata. Anche il nonno del bambino, che si trovava sulla spiaggia in attesa del loro ritorno, è stato colto da un malore a causa dello stress e della preoccupazione per la situazione. Anche lui è stato assistito dai sanitari.

In una nota ufficiale, la Guardia Costiera ha sottolineato l’importanza della prudenza durante le giornate ventose e ha ribadito la necessità di evitare l’uso di materassini gonfiabili, canotti o altri galleggianti in condizioni meteorologiche avverse. “Si raccomanda sempre la massima attenzione e il rispetto delle norme di sicurezza per prevenire situazioni di pericolo come quella accaduta ieri”, hanno dichiarato.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso. La prontezza e la professionalità dei militari della Guardia Costiera sono state fondamentali per garantire un esito positivo alla vicenda.

Questa storia rappresenta un monito per tutti coloro che frequentano le spiagge durante la stagione estiva. Le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e trasformare una giornata apparentemente tranquilla in una situazione di emergenza. È fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità competenti e prestare attenzione ai segnali di pericolo.