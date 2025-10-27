Banche nel mirino della manovra: scontro nel governo con un Salvini furibondo, Meloni restia e Tajani pronto a proteggere Arcore





Matteo Salvini, leader della Lega, non mostra segni di cedimento nella sua lotta contro gli istituti di credito, rilanciando le sue accuse durante un evento elettorale a Napoli, in vista delle prossime elezioni regionali. La sua posizione si basa sull’idea che i fondi dei “cittadini” dovrebbero essere utilizzati per finanziare settori cruciali come la sicurezza e la sanità.





Ogni giorno, Salvini ribadisce questa tesi, accompagnandola con la richiesta di rivedere la tassazione sugli affitti brevi. Questa battaglia lo unisce solo a Antonio Tajani, mentre le divergenze tra i due aumentano, contribuendo a una crescente tensione all’interno della maggioranza riguardo la manovra economica e altri temi.

Fratelli d’Italia, fino ad ora relativamente cauti, ha risposto in modo pungente: “La Lega ha il ministro dell’Economia e delle Finanze, chieda a lui cosa vuole fare”, ha commentato Marco Osnato, responsabile economico del partito. Forza Italia ha sostenuto questa posizione, affermando che è stato il Tesoro a garantire l’accordo con le banche.

Le considerazioni emerse in ambienti della maggioranza rivelano un certo fastidio da parte di Giorgia Meloni per le continue dimostrazioni di forza all’interno della coalizione. Un vertice è previsto per cercare di riportare a una maggiore unità le voci all’interno della maggioranza; si ipotizza che possa tenersi martedì, anche se il giorno non è ancora ufficiale. L’obiettivo è far passare le divergenze come normali discussioni politiche, mantenendo sempre presente l’importanza di rimanere uniti.

La campagna elettorale, che comincia con le elezioni regionali e prosegue con quella referendaria sulla giustizia, fino alle elezioni politiche, non facilita la situazione. Fonti di maggioranza affermano che per la premier è fondamentale evitare che si creino divisioni, poiché la legge di bilancio, approvata in Consiglio dei ministri oltre una settimana fa, deve ancora iniziare il suo percorso in Parlamento. Sebbene ci sia tempo per presentare emendamenti, ogni partito è atteso al varco per presentare numerose proposte di modifica.

La Lega ha già anticipato che chiederà formalmente un aumento del contributo delle banche. Tuttavia, le risorse disponibili sono limitate. Se si desidera introdurre nuove misure, come il miglioramento delle normative a favore delle Forze dell’Ordine o la riduzione dei tagli che colpiscono anche il ministero di Salvini, sarà necessario trovare fonti di copertura adeguate. È difficile prevedere se ci sarà consenso tra gli alleati su questa richiesta, così come è incerta la risposta del settore finanziario.

Inoltre, da Forza Italia e non solo, giunge la richiesta opposta: ridurre l’impatto del pacchetto banche. Queste divergenze all’interno della maggioranza potrebbero complicare ulteriormente la situazione, rendendo difficile raggiungere un accordo su questioni cruciali.

La tensione tra i partiti della coalizione è palpabile e potrebbe influenzare le strategie politiche future. Con le elezioni regionali in vista, ogni partito cerca di posizionarsi al meglio, ma le divergenze interne potrebbero minare l’unità necessaria per affrontare le sfide imminenti. La posizione di Salvini sulla tassazione e sulla richiesta di maggiori fondi per la sicurezza e la sanità è un tema che continua a generare dibattito e divisioni, non solo all’interno della Lega, ma anche tra gli alleati di governo.



