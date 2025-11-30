Barbara d’Urso piange a Ballando con le Stelle: “Sono delusa dal mondo. È falso che condurrò il format della Carrà”





Nella recente puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 29 novembre, Barbara D’Urso ha mostrato un lato inedito della sua personalità, sciogliendosi in lacrime mentre ricordava la madre, deceduta a soli 42 anni a causa di un linfoma. Questo momento di vulnerabilità non è stato causato dalle recenti indiscrezioni sul suo compenso e sui presunti benefit ricevuti nel programma, bensì dal ricordo di una figura così importante nella sua vita.





Contrariamente a quanto si era ipotizzato nei giorni precedenti, non c’è stato alcun confronto tra D’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli, nonostante le tensioni emerse nella settimana precedente. La puntata si è concentrata maggiormente sulle emozioni di D’Urso, lasciando da parte eventuali polemiche.

Unico accenno alle voci che circolavano su di lei è stato quando Guillermo Mariotto ha chiesto se fosse vera l’indiscrezione riguardante un possibile ritorno del programma “Carramba che sorpresa”, condotto in passato da Raffaella Carrà, ma con D’Urso al timone. La ballerina in coppia con Pasquale La Rocca ha prontamente smentito tale notizia, affermando: “Non mi risulta. Questa settimana sono state scritte tante cose e nessuna di queste era vera. E poi, io non sono nemmeno il mignolo della Carrà”.

Poco prima di esibirsi, D’Urso ha avuto modo di rivedere una clip registrata con gli autori, nella quale ha riflettuto sulla figura della madre, scomparsa quando lei era ancora una bambina. Le emozioni sono emerse in modo intenso, portando D’Urso a condividere il suo profondo dolore. “Sono inca**ta con il mondo. Nessuno mi ha mai permesso di tirare fuori questa rabbia”, ha dichiarato tra le lacrime, ricordando il difficile percorso affrontato dalla madre durante i tre anni di lotta contro la malattia. “Mi sono messa nei panni di una madre di 42 anni che saluta i suoi bambini sapendo che non li rivedrà più. Noi non sapevamo che non l’avremmo rivista, ma lei lo sapeva”, ha concluso, asciugandosi gli occhi.

Questo momento ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando un lato più umano e vulnerabile di D’Urso, che spesso è percepita come una figura forte e sicura di sé. Le sue lacrime hanno suscitato una reazione di empatia tra i telespettatori, molti dei quali hanno condiviso il dolore per la perdita di una madre e la complessità dei sentimenti legati alla morte.

La puntata ha anche evidenziato l’importanza di affrontare le emozioni e di parlare apertamente del dolore e della perdita, temi spesso trascurati nel contesto della televisione. D’Urso, con la sua sincerità, ha aperto una finestra su esperienze personali che possono risuonare in molti, incoraggiando un dialogo più profondo su questioni di vita e morte.

In aggiunta, il programma continua a riscuotere un buon successo di ascolti, nonostante le polemiche e le critiche che lo circondano. La presenza di D’Urso e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con storie personali e momenti emotivi rappresentano un aspetto chiave del suo appeal.



