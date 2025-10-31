Beatrice Bellucci, vittima dell’incidente sulla Colombo: l’autopsia conferma il trauma fatale all’addome e al torace





Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Beatrice Bellucci, una giovane di 20 anni, a seguito di un violento impatto avvenuto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. I primi risultati dell’autopsia, eseguita mercoledì scorso presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata, hanno rivelato che la causa del decesso è stata un violento politrauma all’addome e al torace.





Beatrice Bellucci è deceduta praticamente sul colpo a causa dell’impatto tra la Mini Cooper grigia, guidata da un’amica, e una Bmw condotta dal ventiduenne Luca Girimonte. L’incidente è avvenuto la sera di venerdì 24 ottobre, all’altezza di Piazza dei Navigatori. Dopo l’urto, la Mini Cooper ha terminato la sua corsa contro un albero, causando alla giovane conseguenze gravissime che si sono rivelate fatali.

In seguito all’incidente, l’amica di Beatrice, che era a bordo della Mini Cooper, ha riportato ferite gravi. Attualmente è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo e ha recentemente ripreso conoscenza dopo essere stata in coma. Il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma, ha comunicato che le condizioni della giovane stanno migliorando, ma ha avvertito che “la situazione resta delicata” e la prognosi è ancora riservata.

Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro e non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio c’è la possibilità che i due veicoli stessero partecipando a una corsa clandestina o che si trattasse di una sfida tra amici. In aggiunta, si sta considerando la possibilità che Luca Girimonte possa aver avuto un malore mentre era al volante, il che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Le autorità stanno anche esaminando i telefoni cellulari coinvolti per cercare eventuali video o prove che possano chiarire quanto accaduto. Si ipotizza che durante o poco prima dell’incidente possa essere stata effettuata una diretta social da parte di alcuni passeggeri. Questa potenziale evidenza potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sul comportamento dei conducenti.

Il caso ha suscitato una forte attenzione mediatica, non solo per la tragica perdita di Beatrice Bellucci, ma anche per le circostanze che circondano l’incidente. La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, e molti si sono uniti nel cordoglio per la giovane vittima, che aveva tutta una vita davanti a sé.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni possibile prova per garantire che venga fatta giustizia. La famiglia di Beatrice ha espresso la propria devastazione per la perdita e ha chiesto che venga fatta chiarezza su quanto accaduto quella notte.

In un contesto più ampio, il tragico incidente di Beatrice Bellucci solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di una guida responsabile, in particolare tra i giovani. La combinazione di alcool, velocità e distrazione può avere conseguenze devastanti, e questo caso serve da monito per tutti gli automobilisti.



