Belen Rodriguez al mare con la figlia: “Prendo il sole per la prima volta da tre anni, avevo la depressione”

Belen Rodriguez ha passato alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese. La showgirl e conduttrice ha condiviso sui social alcuni momenti di relax, raccontando un dettaglio personale che ha colpito i suoi fan. In un video pubblicato su TikTok, ha spiegato che si tratta della prima volta in tre anni in cui si concede una giornata al sole. Alla domanda di un follower sul motivo di questa lunga pausa, Belen ha risposto con sincerità, rivelando di aver sofferto di depressione.





Nel video, Belen Rodriguez si mostra in spiaggia in costume e discute con i suoi follower sull’importanza della protezione solare. La conduttrice ha chiesto consigli su quando sia meglio applicare la crema solare per evitare scottature: “Ci sono delle persone che dicono una cosa e altre che ne dicono un’altra. Io sono molto preoccupata per la salute della mia pelle”. Ha poi aggiunto: “Lo dico soprattutto per mia figlia, non vorremmo finire ustionate”. Infine, ha confidato: “Per me è il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni. Me lo merito”.

Questa dichiarazione ha suscitato curiosità tra i suoi seguaci, che nei commenti hanno cercato di capire il motivo dietro questa lunga assenza dai momenti di relax al sole. Belen, con grande schiettezza, ha risposto: “Perché avevo la depressione”. La sua sincerità ha aperto una finestra su un periodo difficile della sua vita, già accennato in precedenti interviste.



Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez si è riavvicinata al suo ex marito Stefano De Martino. Durante un’intervista rilasciata nel 2023 a Mara Venier nel programma “Domenica In”, aveva raccontato: “Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L’amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio”. In quell’occasione, aveva parlato apertamente della depressione, definendola “una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta”. Aveva anche aggiunto: “Non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”.

Le parole di Belen Rodriguez offrono uno spunto di riflessione su come anche le persone sotto i riflettori possano attraversare momenti difficili e affrontare sfide personali. La sua apertura sul tema della depressione è stata apprezzata dai fan, che hanno mostrato solidarietà e sostegno nei commenti.