Belen Rodriguez e Olly insieme al concerto di Marracash, un video alimenta le voci di un flirt: “Erano incollati”

La showgirl Belen Rodriguez e il cantante Olly sono stati recentemente avvistati insieme al concerto di Marracash tenutosi a San Siro, evento che ha scatenato un’ondata di gossip sui social. Il motivo? Un video che li ritrae vicini e in atteggiamenti amichevoli, lasciando spazio a speculazioni su un possibile legame tra i due.





Tutto ha avuto inizio qualche tempo fa, quando Belen Rodriguez, attraverso una storia su Instagram, aveva taggato il giovane cantante per esprimere il suo apprezzamento verso la sua musica. “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere”, aveva scritto la showgirl, accompagnando il messaggio con un video in cui ascoltava una delle sue canzoni. Questo gesto ha subito attirato l’attenzione dei fan, che hanno iniziato a ipotizzare una simpatia tra i due.

La situazione si è ulteriormente alimentata dopo la pubblicazione di un breve filmato girato durante il concerto di Marracash. Nel video, condiviso e diventato virale sui social, Belen e Olly appaiono nel parterre VIP, intenti a chiacchierare e scherzare in modo rilassato. Un dettaglio che non è passato inosservato è stato il momento in cui la showgirl si è lasciata andare a qualche passo di twerking, sotto lo sguardo complice del cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Questo episodio ha contribuito ad alimentare ulteriormente le voci di un possibile flirt.

A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che tramite il suo profilo Instagram ha condiviso alcune indiscrezioni. “Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono”, ha commentato Rosica, aggiungendo che una fonte gli avrebbe riferito che la settimana precedente Belen sarebbe stata accompagnata presso l’abitazione di Olly, situata nello stesso complesso residenziale del cantante Marco Mengoni. L’esperto ha poi aggiunto: “Ma si vedeva bene dagli sguardi e da come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo”.

Nonostante le immagini e le indiscrezioni, né Belen Rodriguez né Olly hanno confermato o smentito le voci che li vedono al centro dell’attenzione mediatica. Entrambi, per ora, preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla questione.