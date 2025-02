Bianca Balti al festival di Sanremo 2025: “Carlo, sono emozionata di essere qui, grazie al tuo sguardo mi sento speciale”

Bianca Balti, co-conduttrice di Sanremo 2025, racconta il suo coraggio nell’affrontare la malattia e il desiderio di trasmettere speranza al pubblico.

Mercoledì 12 febbraio 2025, durante la terza conferenza stampa del Festival di Sanremo, Bianca Balti, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, ha raccontato la sua emozione per essere al fianco di Carlo Conti sul palco dell’Ariston. La modella, che sta affrontando le terapie per il cancro alle ovaie, ha espresso la sua gratitudine per essere stata scelta dal direttore artistico del Festival.





Con un sorriso emozionato, Bianca ha dichiarato: “Sono felicissima di essere qua, grazie ai tuoi occhi mi sento che valgo e che appartengo al palco dell’Ariston stasera.” Rispondendo a una domanda sulla sua condizione, la top model ha spiegato come non voglia essere vista come “la malata di cancro”, ma come una donna che celebra la vita e la competizione sana. “Voglio vivere il Festival come una celebrazione della vita”, ha aggiunto, riflettendo sul suo spirito positivo e sul desiderio di trasmettere speranza.

Bianca ha anche sottolineato la sua determinazione a non farsi fermare dalla malattia, nonostante alcuni brand che inizialmente avevano esitato a chiamarla per timore delle sue condizioni. “Non mi hanno chiamata perché non sapevano che ero già pronta per lavorare”, ha dichiarato, rivendicando la sua voglia di rimanere attiva e presente.

Infine, ha condiviso un pensiero personale sul suo modo di affrontare il dolore e come si stia avvicinando a donne che stanno vivendo esperienze simili, parlando della chemioterapia e della forza che deriva dall’unirsi in momenti di difficoltà.

Il suo messaggio finale? “Voglio trasmettere la mia voglia di vita. Non voglio mostrare solo le cose belle, ma è questo ciò di cui abbiamo bisogno.”

Bianca Balti, con la sua forza e determinazione, continua a ispirare.