Bianca Guaccero parla di Giovanni Pernice: “Sogno una nuova vita al suo fianco”

In un’intervista emozionante a Verissimo, Bianca Guaccero ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita personale e professionale, dopo aver recentemente ottenuto un grande successo con il PrimaFestival e la vittoria a Ballando con le Stelle. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl ha affrontato temi delicati e significativi, tra cui la sua separazione dall’ex marito e il complesso rapporto con il padre.





Durante la trasmissione, Silvia Toffanin ha mostrato a Guaccero alcune immagini dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Rivivendo quei momenti, Bianca ha voluto sottolineare l’importanza del supporto ricevuto dai suoi genitori, in particolare da sua madre, che l’ha accompagnata ai primi provini quando era ancora un’adolescente. Tuttavia, ha anche rivelato la difficoltà del suo rapporto con il padre, dichiarando: “Gli ho detto che lo amavo la prima volta quando si è trovato in terapia intensiva”. Quest’affermazione ha messo in luce la complessità dei loro legami, evidenziando un momento di vulnerabilità e riconciliazione.

Un momento particolarmente toccante è stato quando è arrivato un video messaggio da parte del padre di Bianca Guaccero. La reazione emotiva della showgirl è stata palpabile, tanto che anche Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. Questo episodio ha messo in evidenza il forte legame familiare e le sfide che Bianca ha affrontato nel corso degli anni.

Sul fronte personale, Bianca Guaccero ha parlato della sua relazione con Giovanni Pernice, descrivendola come una storia d’amore in pieno sviluppo. La showgirl ha rivelato che il maestro di danza è entrato “in punta di piedi” nella sua vita e ha instaurato un buon rapporto con Alice, la figlia avuta dal suo primo matrimonio. Guaccero ha espresso il desiderio di ampliare la famiglia, affermando: “Sono pronta a creare una nuova vita con Giovanni – ha detto la vincitrice di Ballando con le stelle – a quarantaquattro anni e se Dio vorrà, ovviamente”. Ha chiarito che il suo desiderio di creare una nuova vita si estende anche alla possibilità di avere un altro figlio.

Congedandosi da Silvia Toffanin, Bianca ha colto l’occasione per complimentarsi con la conduttrice, sottolineando quanto sia raro trovare qualcuno che si emozioni genuinamente durante un’intervista. Questo scambio ha messo in evidenza la connessione autentica tra le due donne, aggiungendo un ulteriore strato di emozione alla conversazione.

La carriera di Bianca Guaccero è caratterizzata da un continuo evolversi, e la sua recente partecipazione a programmi di successo ha contribuito a consolidare la sua immagine nel panorama televisivo italiano. La showgirl ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche una forte resilienza di fronte alle sfide personali e professionali.