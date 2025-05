Bidello muore cadendo dal tetto di un supermercato: aveva accettato un lavoretto per arrotondare

Tragedia a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un supermercato situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto. La vittima, identificata come Salvatore Cumbo, era impegnata nell’installazione di pannelli quando si è verificato il fatale incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, Salvatore Cumbo stava lavorando sul tetto del supermercato quando è caduto da un’altezza superiore ai tre metri. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato un elisoccorso, ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e svolgere tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità stanno cercando di capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro e se ci siano eventuali responsabilità da parte del datore di lavoro o di terzi coinvolti.

Salvatore Cumbo era conosciuto nella comunità locale per il suo lavoro come collaboratore scolastico in una scuola della zona. Tuttavia, aveva accettato l’incarico al supermercato come lavoro occasionale per integrare il suo stipendio. Quella che doveva essere una semplice giornata di lavoro si è purtroppo trasformata in tragedia.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Serradifalco, dove Salvatore Cumbo era benvoluto e rispettato. Molti si sono radunati per esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia dell’uomo, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.

Le indagini in corso dovranno chiarire se l’attrezzatura utilizzata fosse adeguata e se tutte le misure di sicurezza fossero state messe in atto. In attesa dei risultati delle indagini, l’accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di garantire condizioni lavorative sicure per prevenire simili tragedie.

Il caso di Salvatore Cumbo sottolinea l’importanza della vigilanza e del rispetto delle normative sulla sicurezza, specialmente in settori dove il rischio di incidenti è elevato. La speranza è che da questa tragica vicenda possano derivare azioni concrete per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire ulteriori perdite di vite umane.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di Salvatore Cumbo, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile. Il ricordo dell’uomo rimarrà vivo tra coloro che lo hanno conosciuto, mentre le autorità continueranno a lavorare per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

In conclusione, la morte di Salvatore Cumbo rappresenta una dolorosa perdita per la città di Serradifalco e pone l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.