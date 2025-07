Bimbo di 2 anni muore dopo ore in auto al sole: il padre lo dimentica e va al lavoro

Un tragico incidente si è verificato a Valls, nella provincia di Tarragona, in Spagna, dove un bambino di due anni e mezzo ha perso la vita dopo essere rimasto chiuso per diverse ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Secondo le prime ricostruzioni, il padre del piccolo, diretto al lavoro, avrebbe dimenticato il figlio all’interno del veicolo. La polizia catalana sta indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.





Il dramma si è consumato nella zona industriale della città, dove il padre aveva lasciato l’auto nei pressi della sua azienda. Durante quelle ore, le temperature hanno superato i 36 gradi, rendendo l’abitacolo un ambiente letale per il bambino. Gli inquirenti ritengono che la causa del decesso sia un colpo di calore, ma sarà l’autopsia a confermare definitivamente questa ipotesi.

L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il bambino in difficoltà all’interno del veicolo. L’uomo ha immediatamente avvisato i soccorsi e il padre del piccolo, che si è precipitato sul posto in preda al panico. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento tempestivo dei sanitari, non c’è stato nulla da fare: il bambino era già deceduto quando i soccorsi sono arrivati.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’incidente per capire come sia stato possibile che il padre abbia dimenticato il figlio in auto. Al momento, non sono emerse informazioni che facciano pensare a un atto volontario o premeditato. Il padre, sconvolto dall’accaduto, è stato colpito da un grave stato di shock e ha necessitato di assistenza medica.

Episodi simili si sono purtroppo verificati anche in passato. Lo scorso maggio, a Linares, in Andalusia, un bambino di 20 mesi è morto in circostanze analoghe dopo essere stato lasciato accidentalmente in auto sotto il sole dal padre affidatario. Anche in quel caso, l’autopsia ha confermato che la causa del decesso era un colpo di calore.

Questi tragici eventi sottolineano l’importanza della sensibilizzazione sul tema della sicurezza dei bambini nei veicoli, soprattutto durante i mesi estivi, quando le alte temperature possono trasformare un’auto in una trappola mortale in pochi minuti. Le autorità e le organizzazioni per la sicurezza infantile continuano a ribadire l’importanza di adottare misure preventive per evitare che simili tragedie possano ripetersi.