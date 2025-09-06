Bimbo di 3 anni travolto da una trave a Vibo Valentia: è ricoverato in gravi condizioni





Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì presso un’area giochi situata a Vibo Valentia, in Calabria, dove un bambino di soli tre anni ha riportato gravi ferite a seguito del cedimento improvviso di una trave. L’incidente è avvenuto mentre il piccolo si trovava in compagnia dei genitori e stava giocando con un attrezzo del parco. La struttura, che era stata recentemente riaperta al pubblico dopo un periodo di chiusura, è ora al centro delle indagini per chiarire le responsabilità.





Secondo quanto ricostruito, il bambino sarebbe stato colpito all’addome e al torace dalla trave caduta. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico particolarmente delicato. Fonti ospedaliere riferiscono che la prognosi rimane riservata e non si esclude la possibilità di ulteriori operazioni nelle prossime ore.

L’intera area del parco giochi è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti, che hanno avviato approfondite verifiche sulla struttura crollata. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla gestione del parco. Gli investigatori, insieme alle forze dell’ordine, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se vi siano stati errori o negligenze.

Il parco giochi, che rappresenta uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini della comunità locale, era stato recentemente reso nuovamente accessibile dopo un periodo di chiusura. Tuttavia, l’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture presenti e sull’adeguatezza dei controlli effettuati prima della riapertura.

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa a Omegna, dove un altro bambino di tre anni era caduto in piscina, perdendo la vita dopo giorni di agonia in ospedale. Questi eventi mettono in evidenza la necessità di garantire standard di sicurezza elevati nei luoghi frequentati dai più piccoli.

Le autorità locali di Vibo Valentia hanno espresso vicinanza alla famiglia del bambino ferito e hanno assicurato che sarà fatta piena luce sull’accaduto. Nel frattempo, il caso continua a suscitare grande preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali frequentano regolarmente il parco con i propri figli.

In attesa di ulteriori sviluppi, il bambino rimane ricoverato sotto stretta osservazione medica. I genitori, visibilmente scossi dall’accaduto, sono al suo fianco in ospedale. La comunità di Vibo Valentia segue con apprensione l’evoluzione delle condizioni del piccolo e le indagini delle autorità.

Questo tragico incidente pone nuovamente l’accento sull’importanza della manutenzione e della sicurezza delle strutture pubbliche, soprattutto quelle destinate ai bambini. Gli investigatori dovranno determinare se il crollo della trave sia stato causato da un difetto strutturale o da mancati interventi di manutenzione. La Procura ha dichiarato che verranno ascoltati tecnici e responsabili della gestione del parco per chiarire ogni aspetto della vicenda.



