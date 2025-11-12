Bimbo di due anni muore soffocato all’asilo nido: si impiglia con il giubbotto a un albero mentre gioca in cortile





Un tragico incidente si è verificato oggi in un asilo nido della frazione di Soci, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Un bambino di soli due anni ha perso la vita a causa di un soffocamento avvenuto durante le attività all’aperto. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.





Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe rimasto soffocato mentre stava mangiando, ma ci sono anche testimonianze che indicano che il soffocamento potrebbe essere stato causato da un indumento, presumibilmente un giubbotto. Il personale dell’asilo ha immediatamente lanciato l’allerta e ha tentato di soccorrere il bambino, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

L’episodio è accaduto nel cortile dell’asilo, dove i bambini stavano giocando. Fonti locali riferiscono che il piccolo si sarebbe impigliato con il suo giubbotto a un albero mentre si divertiva. Il personale scolastico, accortosi dell’accaduto, ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, assieme a un’unità di elisoccorso Pegaso, che ha tentato di prestare assistenza al bambino.

Nonostante gli sforzi dei medici, le manovre di rianimazione si sono rivelate inefficaci. Il piccolo è deceduto nel giardino dell’asilo, lasciando un profondo dolore tra il personale educativo e i genitori degli altri bambini presenti. La notizia ha suscitato grande tristezza e preoccupazione nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del bambino.

Le indagini sulla tragedia sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Bibbiena. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo dichiarazioni dai testimoni presenti al momento dell’incidente, cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Si tratta di un caso che ha colpito l’opinione pubblica, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle strutture dedicate all’infanzia.

Il sindaco di Bibbiena, insieme ad altri rappresentanti istituzionali, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del bambino, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei più piccoli nelle strutture educative. È un momento difficile per la comunità, che si trova a dover affrontare un evento così tragico e inaspettato.

Il caso ha anche sollevato interrogativi riguardo alle procedure di sicurezza e alle misure di emergenza adottate negli asili nido. È fondamentale che venga effettuata un’analisi approfondita delle circostanze che hanno portato a questo incidente, al fine di prevenire futuri eventi simili e garantire un ambiente sicuro per tutti i bambini.

Nel frattempo, la notizia della morte del bambino ha scosso profondamente i genitori e il personale dell’asilo, che si trovano a dover affrontare il trauma di una perdita così ingiusta. La comunità è unita nel dolore e nella solidarietà, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

La tragedia accaduta a Soci è un triste promemoria dell’importanza della vigilanza e della cura nell’ambito educativo. La speranza è che, attraverso le indagini e le eventuali misure correttive, si possano evitare simili incidenti in futuro, proteggendo così i bambini e garantendo loro un ambiente di crescita sereno e sicuro.



