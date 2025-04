Bimbo di un anno chiuso in auto nel seggiolino: carabinieri rompono il vetro per salvarlo

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è avvenuto ieri a Roma, in via di Vigna Fabbri, nel quartiere Appio Latino, dove un bambino di un anno è stato trovato da solo all’interno di un’auto chiusa a chiave. Il piccolo, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato soccorso dai carabinieri e successivamente riaffidato alla madre, che si era allontanata per accompagnare l’altro figlio in un centro sportivo poco distante.





L’allarme è scattato grazie all’intervento di alcuni passanti che, notando il bambino seduto nel seggiolino all’interno del veicolo con i finestrini chiusi, hanno immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che, valutata la situazione, hanno deciso di rompere il finestrino per mettere in salvo il piccolo. Nonostante il comprensibile spavento, il bambino non presentava segni di sofferenza e si trovava in buone condizioni.

Poco dopo l’intervento, è giunta sul posto anche la madre, che si è mostrata sorpresa nel trovare i carabinieri e un gruppo di persone radunate attorno alla vettura. La donna ha spiegato ai militari di essersi allontanata solo per pochi minuti, lasciando il bambino in auto per portare il figlio maggiore al centro sportivo nelle vicinanze. Ai carabinieri ha dichiarato: “L’ho lasciato solo qualche istante”. Nonostante le sue spiegazioni, l’episodio è stato segnalato alla Procura, come previsto in questi casi.

L’accaduto ha inevitabilmente riportato alla mente episodi drammatici avvenuti in passato, in cui bambini lasciati soli in auto per periodi prolungati hanno perso la vita a causa delle alte temperature o della mancanza di ossigeno. Eventi tragici che hanno segnato profondamente le famiglie coinvolte, devastate dal dolore e dal senso di colpa. Proprio per questo, i passanti che hanno notato il piccolo hanno agito prontamente, evitando un potenziale rischio per la sua vita.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di non lasciare mai i bambini da soli in auto, nemmeno per pochi minuti. Anche situazioni apparentemente innocue possono rapidamente trasformarsi in emergenze, specialmente in condizioni climatiche avverse o in presenza di altri fattori di rischio. In questo caso, l’intervento tempestivo dei carabinieri e la segnalazione dei cittadini hanno evitato che la vicenda avesse un epilogo drammatico.