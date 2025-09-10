Bologna, sesso in pubblico in piazza Maggiore: “Non avete di meglio da fare?”, la reazione ai carabinieri





Momenti di incredulità e imbarazzo hanno caratterizzato la serata di lunedì scorso in pieno centro storico a Bologna, quando una coppia ha scelto un luogo simbolico della città, i gradini della basilica di San Petronio, per esprimere la propria passione in modo del tutto inappropriato. L’episodio, avvenuto intorno alle 23.30, ha coinvolto un uomo di 58 anni e una donna di 45, che si sono lasciati travolgere dall’impeto senza tenere conto della presenza di famiglie, turisti e cittadini intenti a godersi la serata nei locali della piazza.





Secondo quanto riportato dai testimoni, la situazione è iniziata con baci appassionati, ma ben presto ha preso una piega decisamente più esplicita. La donna si è spogliata e l’uomo ha iniziato a praticarle un rapporto orale, ignorando completamente il contesto pubblico e la presenza di passanti, tra cui anche bambini. I suoni provenienti dalla coppia, descritti come ululati e gemiti, hanno attirato l’attenzione di alcuni presenti, tra cui due donne che hanno deciso di avvisare i carabinieri.

All’arrivo dei militari del Radiomobile, la coppia è stata colta nel bel mezzo dell’atto sessuale. Sorprendentemente, invece di mostrare imbarazzo o pentimento, i due hanno reagito con rimproveri verso gli agenti. L’uomo avrebbe dichiarato: “Voi carabinieri non avete di meglio da fare?”, mentre la donna lo avrebbe rimproverato per la figuraccia davanti ai presenti.

Dopo essere stati invitati a rivestirsi e ricomporsi, i due sono stati identificati. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo ha precedenti penali, mentre la donna ha un unico precedente di polizia. Nonostante non risultino persone senza fissa dimora, sembra che gravitino occasionalmente nei pressi di piazza Maggiore. Entrambi sono stati denunciati per il reato di atti osceni in luogo pubblico e invitati a riservare le proprie manifestazioni d’affetto a contesti privati.

L’episodio ha suscitato sorpresa e commenti tra i cittadini di Bologna, molti dei quali si sono dichiarati sconcertati dall’accaduto. La basilica di San Petronio, già in passato teatro di momenti controversi, torna così al centro dell’attenzione con una vicenda che ha sfidato le norme del decoro pubblico e del buon senso.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Nel frattempo, la notizia ha trovato ampio spazio sui media locali, tra cui “Il Resto del Carlino”, alimentando il dibattito sulla sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici.



