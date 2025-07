Bonelli fa un’altra figuraccia: l’ospite tira fuori il telefono e lo mette in imbarazzo

La puntata de L’Aria Che Tira del 29 luglio 2025 ha visto un acceso confronto tra Francesco Giubilei e Angelo Bonelli sul tema della politica ambientale. Al centro, un episodio di tensione sul palco televisivo.





Durante il dibattito, Giubilei ha mostrato al leader di Europa Verde uno smartphone con un articolo, accusando Bonelli di aver incontrato più volte attivisti di Ultima Generazione: “Ho trovato un articolo in cui dice che ha incontrato i ragazzi di Ultima Generazione svariate volte…” . Ha poi aggiunto: “Adesso lo leggi, sei veramente… guarda… la vuoi smettere di sparare bugie?” .

Bonelli, visibilmente irritato, ha risposto con tono duro: “Questo non glielo consento, lei è un po’ bugiardo!” .

L’Aria Che Tira, fanno vedere a Bonelli il telefono e lui perde le staffe pic.twitter.com/AmmQSsPdwD — DC News (@DNews10443) July 29, 2025

In seguito, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha ripreso alcune sue dichiarazioni rilasciate al Foglio riguardanti le proteste simboliche del movimento: “Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io non farei atti di disobbedienza che danneggiano le persone che vanno a lavorare, non li faccio e non li condivido. Ma rispetto a quello che viviamo, pensare che oggi il problema siano i ragazzi di Ultima generazione è enormemente ipocrita: le loro sono iniziative simboliche, quelle del governo in materia di politica energetica sono ben peggiori e danneggiano profondamente i portafogli delle famiglie italiane” .

Il confronto si inserisce in un dibattito più ampio sull’ideologia green, con Giubilei che ha criticato la sinistra accusandola di parlare solo a favore di chi “si sdraia a terra e deturpa monumenti”, mentre chiede: “ha mai parlato con un imprenditore?” .

Da parte sua, Bonelli ha respinto le accuse di collusione con i giovani manifestanti, sottolineando che le sue posizioni sulle politiche energetiche sono radicalmente difformi da quelle del governo, investendo soprattutto il costo economico per le famiglie italiane .

L’episodio ha mostrato una crescente tensione tra il dibattito televisivo e il messaggio politico, con il confronto tra Bonelli e Giubilei diventato emblematico di una frattura tra posizioni ambientaliste e critiche interne al mondo della sinistra verde.