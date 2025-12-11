Bonolis di nuovo in prima serata, il destino di Ilary Blasi in Mediaset e il caso Amadeus: parla Pier Silvio Berlusconi





Durante il tradizionale incontro natalizio con la stampa negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sul futuro di alcuni volti noti del piccolo schermo, tra conferme, smentite e nuovi progetti in arrivo. L’Amministratore Delegato di Mediaset ha parlato a ruota libera, delineando i piani del gruppo per i prossimi mesi.





Amadeus: porte aperte, ma niente trattative in corso

Uno dei temi caldi riguarda il futuro di Amadeus, il cui contratto con Discovery (ora Warner Bros. Discovery) sta per scadere, facendo circolare voci su un possibile approdo in Mediaset. Berlusconi ha però chiarito la posizione: “Amadeus è ancora sotto contratto con Discovery Italia. Anche con un cambio di editore, i contratti non si stracciano”. Ha quindi definito come “fantatelevisione” qualsiasi rumor di trattativa in corso, pur lasciando un spiraglio: “Le porte per un professionista come lui sono sempre aperte, ma noi abbiamo già conduttori di grandissimo calibro come Gerry Scotti e Max Giusti per quel genere di programmi”.

Ilary Blasi: un futuro legato a “Battiti Live”?

Per quanto riguarda Ilary Blasi, attualmente senza un programma fisso dopo l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”, Berlusconi ha confermato che fa parte della squadra e che ci sono progetti per lei. L’opportunità potrebbe arrivare dalla recente acquisizione di Radio Norba e del brand “Battiti”. “Vorremmo realizzare degli speciali di ‘Battiti Live’ in primavera – ha spiegato –. È presto per bloccare il suo nome con certezza, ma potrebbe avere una prima opportunità già in quella stagione”. Un progetto che sembra cucito su misura per riconfermare la Blasi nel panorama Mediaset.

Paolo Bonolis: il grande ritorno in prime time

Grandi novità anche per Paolo Bonolis. Dopo aver lasciato il preserale di “Avanti un altro!” a Max Giusti, il conduttore farà un ritorno in prima serata su Canale 5 già alla fine di gennaio 2026. Berlusconi ha annunciato due serate speciali con il format francese storico “Taratatà”, descritto come un vero e proprio happening musicale. “Sono contentissimo che a Paolo sia piaciuto il progetto”, ha commentato l’AD, sottolineando come la strada degli eventi speciali, pur costosa, permetta di innovare e rischiare con un numero limitato di puntate, portando luce editoriale al palinsesto.

In chiusura, Berlusconi ha anche svelato un suo sogno produttivo: “Mi piacerebbe realizzare ‘Dive’, una celebrazione delle più grandi dive della musica italiana, da Ornella Vanoni fino a personaggi come Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo”. Un’idea che conferma la volontà di Mediaset di puntare su contenuti di qualità e di evento, capaci di catturare l’attenzione del grande pubblico.



