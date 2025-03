Bruno Longhi: “Pizzul annotava i numeri di maglia e i nomi su un foglio, gli bastava quello”

La recente morte di Bruno Pizzul segna la conclusione di un capitolo significativo nella storia del calcio italiano, un’epoca caratterizzata da narrazioni che evocano nostalgia rispetto alla frenesia del calcio moderno. Bruno Pizzul, con la sua voce inconfondibile, ha accompagnato gli italiani nei momenti più emozionanti legati a giocatori iconici come Roberto Baggio e Salvatore Schillaci, così come nei momenti di grande tristezza, come la tragedia dell’Heysel. La sua figura è stata celebrata da molti, tra cui Bruno Longhi, noto telecronista di TMC (Tele MonteCarlo), che ha descritto Pizzul come un professionista di grande umiltà e competenza.





Longhi ha sottolineato il valore che Bruno Pizzul ha avuto per il panorama sportivo italiano, affermando: “Bruno si distingueva per umiltà, competenza tecnica, padronanza lessicale. E poi aveva la voce di uno di famiglia.” Questa affermazione mette in luce come Pizzul fosse capace di instaurare un legame speciale con il pubblico, rendendo le sue telecronache non solo informative, ma anche emotivamente coinvolgenti.

Le celebri frasi di Pizzul, che rimangono impresse nella memoria collettiva, rappresentano un patrimonio culturale per gli appassionati di calcio. Longhi ha aggiunto: “La prima cosa che mi viene in mente parlando di Pizzul è che il successo, il fatto che fosse la voce del calcio italiano, non lo hanno mai cambiato.” Questo attaccamento alla sua autenticità e alla sua umanità ha reso Pizzul una figura unica nel panorama delle telecronache sportive.

La sua abilità nel raccontare le partite andava oltre la semplice narrazione. Pizzul non si limitava a menzionare i nomi dei giocatori, ma spiegava anche le azioni e le giocate, arricchendo l’esperienza degli spettatori. “Grazie alla padronanza di linguaggio non s’è mai trovato in difficoltà, forte di una chiarezza d’esposizione che gli derivava anche dall’esperienza di docente di lettere,” ha affermato Longhi, evidenziando come la sua formazione accademica avesse contribuito alla sua capacità di comunicare.

Un aspetto distintivo di Pizzul era la sua esperienza come calciatore, avendo giocato per squadre come Pro Gorizia, Catania, Ischia e Udinese. Questa conoscenza diretta del gioco gli permetteva di offrire un’analisi più profonda e informata, rendendolo un narratore autentico e competente. La sua capacità di raccontare il calcio in modo appassionato e dettagliato lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di tifosi.

Con l’avvento di internet e dei social media, il panorama della comunicazione sportiva ha subito cambiamenti radicali. Longhi ha osservato che, mentre il contesto è cambiato, il valore di Pizzul rimane inalterato. “Sicuramente diversa perché diverso è il contesto e perché adesso il livello s’è alzato molto,” ha dichiarato. Oggi, il mondo delle telecronache è più variegato e competitivo, ma ciò non sminuisce l’eredità lasciata da Pizzul.

Il telecronista ha saputo adattarsi ai tempi, mantenendo sempre la sua essenza. La sua capacità di raccontare senza forzare la narrazione lo ha reso un maestro nel suo campo. “Non ne aveva bisogno, perché avrebbe dovuto? Non sarebbe stato lui se l’avesse fatto,” ha aggiunto Longhi, sottolineando come la sua autenticità fosse il suo vero punto di forza.