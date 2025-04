Cadavere semicarbonizzato trovato a Barletta: si sospetta sia Francesco Diviesti, sparito dopo una serata con amici

Un tragico ritrovamento ha sconvolto la comunità di Barletta: il corpo di Francesco Diviesti, un giovane di 26 anni, è stato scoperto in una zona rurale tra Canosa di Puglia e Minervino Murge. Diviesti, un barbiere noto nella sua città, era stato dichiarato scomparso dopo che non era tornato a casa da un’uscita con gli amici.





Il corpo, rinvenuto parzialmente carbonizzato, è stato trovato in contrada Femmina Morta. Le autorità stanno ancora cercando di confermare l’identità del cadavere attraverso esami più approfonditi. Al momento, la polizia della squadra mobile della questura di Andria e i carabinieri sono impegnati nelle indagini sul posto.

Il giovane era uscito di casa la sera del 25 aprile, intorno alle 20.30, senza fare ritorno. I suoi colleghi del salone dove lavorava insieme al padre lo avevano visto l’ultima volta alla chiusura del negozio. Da quel momento, nessuno ha avuto più notizie di lui, fino al tragico ritrovamento.

Le telecamere di sorveglianza del barber shop hanno registrato Diviesti mentre entrava nel negozio poco prima della mezzanotte del 25 aprile. Le immagini mostrano il giovane nel salone per qualche minuto prima di uscire nuovamente. Queste riprese sono ora parte delle indagini in corso per ricostruire gli ultimi movimenti e le circostanze che hanno portato alla sua morte.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, il giovane barbiere potrebbe essere stato vittima di un omicidio. Le indagini per omicidio sono state affidate alla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari, dato che nel fascicolo sono state rilevate aggravanti tipiche del metodo mafioso. Il pubblico ministero della Dda, Ettore Cardinali, sta coordinando le indagini.

La comunità di Barletta è sotto shock per l’accaduto. Molti amici e conoscenti di Francesco Diviesti si sono uniti alle ricerche nei giorni successivi alla sua scomparsa, sperando in un esito diverso. La notizia del ritrovamento del corpo ha lasciato tutti sgomenti e increduli.

Le autorità stanno lavorando intensamente per raccogliere tutte le informazioni necessarie e portare chiarezza su questa tragica vicenda. Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista per determinare il motivo del decesso e individuare chi possa essere responsabile.

La morte di Francesco Diviesti ha sollevato molte domande nella comunità locale, che ora attende con ansia ulteriori sviluppi dalle indagini. Il dolore e l’incredulità per la perdita di un giovane amato e conosciuto sono palpabili tra i residenti della città.