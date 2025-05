Cade dal quinto piano nell’Alessandrino, 17enne muore in ospedale dopo giorni di agonia

Una ragazza di 17 anni di Tortona è deceduta dopo essere caduta dal quinto piano di un edificio residenziale nella serata del 4 maggio. La notizia è stata confermata dall’ufficio stampa dell’azienda ospedaliero universitaria di Alessandria, dove la giovane era stata ricoverata in condizioni critiche.





L’incidente è avvenuto in una tranquilla zona residenziale della città, generando sgomento tra i residenti. Subito dopo la caduta, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per stabilizzare la ragazza sul posto. Una volta trasportata in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime, e nonostante gli sforzi del personale medico, la giovane non ce l’ha fatta.

I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. Tuttavia, le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia né chiarito se la ragazza fosse da sola al momento dell’accaduto.

Secondo alcune fonti locali, l’episodio ha profondamente colpito la comunità di Tortona, dove la ragazza era ben conosciuta e stimata. Numerosi abitanti del quartiere hanno espresso incredulità e dolore per quanto accaduto. Le autorità locali, nel frattempo, si sono attivate per offrire supporto psicologico ai familiari della vittima, che stanno affrontando un momento di grande sofferenza.

L’evento ha scatenato un’ondata di reazioni anche sui social network, dove molti hanno condiviso messaggi di cordoglio e solidarietà verso la famiglia della giovane. Tuttavia, si attende ancora una conferma ufficiale da parte degli inquirenti riguardo alle circostanze esatte della caduta.

Non è la prima volta che un episodio simile scuote una comunità. In passato, eventi drammatici come questo hanno spesso portato a riflessioni più ampie sul benessere psicologico dei giovani e sull’importanza di individuare segnali di disagio prima che possano sfociare in tragedie.

Nel frattempo, le indagini proseguono. I Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando elementi utili per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile scenario, con l’obiettivo di fornire risposte certe alla famiglia della giovane e alla comunità.

La vicenda rappresenta un duro colpo per la città di Tortona, che si stringe attorno ai familiari della ragazza in questo momento di grande dolore. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti per aiutare a chiarire i fatti.

In parallelo, l’azienda ospedaliera di Alessandria ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla prevenzione e al supporto psicologico, specialmente tra i giovani.