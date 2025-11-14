Cade dal terzo piano di un B&B e muore, vittima un 27enne a Roma: arrestato l’amico 25enne. Indagini in corso a Monteverde





Un tragico episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 23, nella zona di Monteverde, a Roma. Un ragazzo di 27 anni, italiano e residente nella provincia di Frosinone, è caduto dal terzo piano di un edificio in cui soggiornava presso un bed & breakfast. Nonostante i soccorsi tempestivi, il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.





Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ragazzo, la cui identità non è stata ancora resa pubblica, si trovava in compagnia di un altro giovane, un italiano classe 2000, anch’egli ospite della struttura. I due avrebbero avuto una lite poco prima dell’incidente. Le urla e le richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l’allarme. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito gridare: «C’è un uomo in terra, è caduto da una finestra».

L’intervento dei carabinieri della compagnia San Pietro è stato immediato. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e i motivi che avrebbero portato alla disputa tra i due giovani. Al momento, il ventitreenne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi attraverso le testimonianze e gli elementi raccolti sul luogo del fatto.

La zona di Monteverde, solitamente tranquilla, è stata scossa da questo drammatico episodio. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per comprendere se si sia trattato di un gesto intenzionale o di un tragico incidente. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.



