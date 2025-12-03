Caduta dal 17esimo piano, muore Brianna: il dettaglio del cellulare in modalità ‘Non disturbare’ fa discutere





Brianna Aguilera, diciannovenne dell’università del Texas A&M, è stata rinvenuta senza vita sabato mattina vicino a una palazzina ad Austin. La ragazza era stata alla festa serale per il derby calcistico col team universitario locale. Un cittadino ha segnalato il cadavere verso l’una, poco distante dal polo accademico. Pare sia caduta accidentalmente dal 17° piano mentre stava insieme ad alcuni compagni.





Una fine improvvisa, piena di domande e cose che non tornano, che la mamma della ragazza vede come qualcosa di molto lontano da un incidente.

Nelle ore prima, Stephanie Rodriguez aveva provato a chiamare la figlia ma niente da fare. Una cosa però l’ha colpita subito: il cellulare di Brianna era in modalità “Non disturbare”, qualcosa che la ragazza non faceva mai fuori casa. “Tra noi c’era un accordo: geolocalizzazione accesa e risposta ai messaggi. Ecco perché ho trovato la situazione poco chiara, anomala”, ha spiegato alla tv KGNS.

In ansia, si era rivolta alla polizia di Austin. Ma, dice lei, non avrebbe potuto fare la segnalazione prima di un giorno intero. Nel frattempo, il cellulare della ragazza compariva vicino a un torrente: un posto dove i poliziotti non sono andati a guardare. “È stato angosciante”, ha detto Stephanie. Da poco, in quella città, alcuni cadaveri erano stati scoperti nell’acqua.

Sabato mattina lo smartphone risultava fermo nello stesso punto. Non prima delle 16 arrivò la chiamata terribile: il cadavere di sua figlia era in obitorio, riconosciuto con le impronte. Il ritardo nell’informarla, insieme a quello che raccontarono gli agenti, finì per rafforzare il suo sospetto – magari non è stato un incidente.

Brianna Aguilera e sua madre

Gli investigatori puntano sul suicidio. Ma la mamma lo nega con forza: “Niente affatto un incidente. Lei non avrebbe mai saltato giù. Adorava vivere, sognava di fare l’avvocato”. Sulla sua pagina Facebook, ha detto che i ragazzi a casa quel giorno hanno avuto modo – fin troppo – d’accordarsi su una storia identica.

La donna aggiunge che gli agenti non hanno controllato casa e neanche sentito subito chi era lì. Ha detto: “Hanno chiesto alle ragazze soltanto il giorno dopo, verso l’una”. Secondo lei, qualcosa non torna riguardo ai tempi. In quel luogo viveva Brianna ed erano presenti più o meno una dozzina di persone. Qualcuno magari sapeva cose utili sulla discussione avvenuta poco prima. La madre parla di messaggi scambiati tra sua figlia e un’altra ragazza. Eppure nessuno ci ha indagato sopra.

Brianna Aguilera

Anche la polizia di Austin dice che per ora non si parla di omicidio, visto che non ci sono segnali strani. Domenica hanno fatto l’autopsia, però i dettagli non sono usciti. A decidere cosa ha causato la morte sarà l’ufficio del dottore legale della zona di Travis.



