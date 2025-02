Cammina per le strade di Torino con una katana e provoca i carabinieri: “Sparate, sono un immortale”

Un uomo di 46 anni, armato di katana, ha suscitato il panico a Torino. I carabinieri sono intervenuti, ma la situazione è stata tesa fino all’ultimo.

Un uomo di 46 anni ha dato vita a un episodio che ha sconvolto i passanti nelle vie di Torino durante la notte. Armato di una katana, ha camminato per le strade della città, facendo salire il livello di preoccupazione tra chi lo incrociava. Un passante, visibilmente spaventato, ha chiamato immediatamente i carabinieri, riferendo: “Correte, c’è una persona in strada con una katana sguaiata”.





I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a individuare l’uomo in pochi minuti. L’uomo, però, non ha seguito l’ordine di deporre l’arma, rifiutando di collaborare. A quel punto, un carabiniere ha estratto il taser, senza però attivarlo, ma nemmeno questo gesto è riuscito a spaventare il 46enne. In modo provocatorio, avrebbe esclamato: “Sparatemi pure, sono un highlander.” Questi momenti di tensione sono stati fortunatamente risolti in breve tempo.

La risoluzione della situazione

La situazione si è calmata solo quando è arrivata una seconda pattuglia, che ha accompagnato l’uomo in ospedale. Qui, i medici hanno riscontrato la presenza di psicofarmaci nel sangue dell’uomo, segnalando un possibile stato di alterazione. L’uomo è ora sotto accusa per porto d’armi abusivo e per aver minacciato un pubblico ufficiale.

I carabinieri proseguiranno con le indagini per determinare se il 46enne abbia avuto comportamenti simili in passato, cercando di chiarire le motivazioni dietro il suo comportamento e se altri episodi si siano verificati prima di questo.