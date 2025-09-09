Camper in avaria sulla superstrada a Perugia, travolto da un tir: vittima una bimba di 8 anni





Una tragedia ha scosso la comunità di Perugia, dove un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale E45, nel tratto che attraversa la zona di Resina Nord. Secondo le prime ricostruzioni, un camper si è fermato a causa di un guasto meccanico ed è stato violentemente colpito da un tir in transito. L’impatto ha causato la morte di una bambina di soli 8 anni e il ferimento dei suoi genitori e del fratello.





Il camper, che trasportava la famiglia, si trovava fermo sulla corsia di emergenza quando il mezzo pesante, probabilmente non riuscendo a rallentare in tempo, lo ha travolto. Nella dinamica dell’incidente, il tir ha anche tamponato un furgone che si era fermato per offrire aiuto alla famiglia in difficoltà. La situazione è apparsa subito drammatica agli occhi dei primi soccorritori giunti sul posto.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per la bambina non è stato possibile fare nulla. I genitori e il fratello sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e attualmente si trovano sotto osservazione medica. La gravità delle loro condizioni non è stata ancora ufficialmente comunicata.

A seguito dell’incidente, il tratto della statale interessato è stato chiuso al traffico per consentire alle autorità di effettuare i rilievi necessari. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e determinare eventuali responsabilità. Gli accertamenti includono la verifica delle condizioni del tir e del camper, oltre a raccogliere testimonianze da chi si trovava sul luogo al momento dell’impatto.

La famiglia coinvolta nell’incidente sembra fosse in viaggio per una vacanza o una gita fuori porta. Il guasto al camper, che ha costretto il veicolo a fermarsi, potrebbe essere stato causato da problemi tecnici al motore o ad altre componenti meccaniche del mezzo. Questo dettaglio sarà approfondito nelle indagini in corso.

Il conducente del tir è stato sottoposto ai test di routine per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, ma al momento non sono emerse informazioni ufficiali in merito. La polizia stradale sta inoltre analizzando le condizioni della strada e la segnaletica presente nella zona, per capire se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito al tragico evento.

La comunità di Perugia si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social network e da parte delle autorità locali. Il sindaco della città ha dichiarato: “Un evento che lascia tutti noi profondamente scossi. Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento di immensa sofferenza.”

La statale E45 è nota per essere una delle arterie principali del traffico regionale e nazionale, ma anche per la frequenza con cui si verificano incidenti gravi. Questo episodio riaccende i riflettori sulla necessità di migliorare le misure di sicurezza lungo la strada e sensibilizzare i conducenti riguardo alla prudenza alla guida.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il furgone che si era fermato per prestare soccorso alla famiglia avrebbe cercato di segnalare la presenza del camper in panne ai veicoli sopraggiungenti. Tuttavia, il tir non sarebbe riuscito a rallentare in tempo, causando così il tragico impatto.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni e potrebbero fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. Nel frattempo, la comunità locale si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro, soprattutto lungo tratte stradali così trafficate.

La perdita della bambina ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La sua giovane età rende l’accaduto ancora più doloroso e incomprensibile per chiunque venga a conoscenza della vicenda. La speranza è che i feriti possano recuperare al più presto e che venga fatta chiarezza sulle responsabilità dell’incidente.



