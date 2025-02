Camper in fiamme a Gualdo Tadino: feriti gravemente genitori e figlia di 3 anni. Erano in viaggio con amici

Oggi si è verificato un grave incidente per una famiglia originaria di Loreto, in provincia di Ancona, mentre si trovava in vacanza a Valsorda, nel comune di Gualdo Tadino, in Umbria. Un incendio è divampato improvvisamente all’interno del camper in cui erano sistemati, con cause che sembrano essere accidentali.





I membri della famiglia coinvolta sono un uomo di 44 anni, sua moglie di 42 anni e la loro figlia di tre anni. A seguito dell’incendio, i genitori sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Perugia in codice rosso, mentre la bambina è stata trasferita al Meyer di Firenze, dove è attualmente in prognosi riservata. È previsto anche il trasferimento dei genitori in un centro specializzato per le ustioni, con il padre che verrà trasferito a Pisa. Fortunatamente, la figlia maggiore della coppia, di 4 anni, è rimasta illesa e è stata affidata a un gruppo di amici che erano in vacanza con loro.

L’incendio è stato segnalato intorno alle 10:30, e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, che ha mobilitato due automezzi per affrontare l’emergenza. I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora per domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, situato nei pressi del Monte Cucco e di un campeggio. Purtroppo, il camper è andato completamente distrutto nell’incidente. Stando alle prime informazioni, la famiglia stava preparando la colazione quando si è sviluppato l’incendio.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, stanno attualmente conducendo accertamenti per determinare le cause esatte dell’incendio. È ancora presto per fare ipotesi definitive, ma le prime indagini potrebbero fornire chiarimenti su come sia scoppiato il fuoco e se ci siano state eventuali negligenze o malfunzionamenti.

La situazione ha destato preoccupazione non solo tra gli amici della famiglia, ma anche tra i residenti e i turisti presenti nella zona. L’area di Valsorda, nota per le sue bellezze naturali e per l’accoglienza turistica, ha visto un afflusso di visitatori, e un evento del genere ha suscitato grande attenzione. La sicurezza dei turisti e delle famiglie in vacanza è una priorità, e questo incidente mette in luce l’importanza di seguire le norme di sicurezza, soprattutto quando si utilizzano veicoli ricreazionali come i camper.

Le famiglie in vacanza sono spesso esposte a rischi, e la necessità di essere preparati a situazioni di emergenza è fondamentale. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno svolto un lavoro cruciale per limitare i danni e garantire la sicurezza di tutti. La loro rapidità di intervento ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi.