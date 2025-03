Caos al Grande Fratello: Zeudi rivela a Chiara e Shaila di aver lanciato la torta in faccia a Javier, scatenando reazioni tra i concorrenti

Nella casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno recentemente festeggiato un traguardo significativo: sei mesi di convivenza. Questo momento di celebrazione è stato contrassegnato da una torta imponente, simbolo di questa lunga avventura condivisa. Il primo taglio è stato riservato ai “veterani”, coloro che hanno vissuto l’esperienza fin dall’inizio, un gesto che ha sottolineato il legame creato nel tempo.





Tuttavia, l’atmosfera festosa ha rapidamente preso una piega inaspettata. Quella che doveva essere una semplice celebrazione si è trasformata in una vera e propria battaglia di torta. Tra risate e urla divertite, i concorrenti si sono lasciati andare a un momento di spensieratezza, ma non tutti hanno accolto con favore questa situazione. Tommaso Franchi, rientrando dal confessionale, è stato colpito da una fetta di torta lanciata da Giglio, che ha sporcato i suoi capelli, la maglietta e anche il letto.

“Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un cao, Giglio, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che cao volete da me? Siete dei bambini maleducati di mea. Siete ubriachi fradici e volete fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace!” ha esclamato Tommaso, visibilmente infuriato. Anche Jessica ha mostrato il suo disappunto per il caos che si era creato.

Nel bel mezzo di questa confusione, i concorrenti hanno iniziato a discutere su chi avesse dato il via alla lotta con la torta, con particolare attenzione a Javier Martinez, che è stato bersagliato più di altri. Sui social, molti utenti hanno puntato il dito contro Helena, accusandola di aver lanciato la torta con cattiveria. In un video pubblicato, Zeudi ha rivelato di essersi vantata di aver colpito Javier con la torta, un gesto che ha suscitato ulteriori polemiche.

Le tre amiche, Zeudi, Chiara e Shaila, hanno discusso tra di loro quanto accaduto durante la battaglia di torta. Alcuni spettatori hanno interpretato questo episodio come un segno di tensione e rivalità nei confronti della coppia formata da Javier e Helena, suggerendo che le ragazze avessero una sorta di vendetta personale nei confronti di Javier.

Il tumulto generato dalla lotta ha portato a una serie di commenti sui social media. “Ieri sera leggevo gente che accusava Helena di aver lanciato la torta con cattiveria e stamattina esce questo video GODO”, ha scritto un utente su X. Un altro commento riporta: “Miss falsità, miss porchetta, miss culo sbattente che non accettano che ‘THE ROYAL COUPLE’ siano una coppia sana e i protagonisti di questo GF. E una torta per poter mettere le mani addosso con schiaffoni e se ne vantano pure. Tre caccoline invidiose”.

Questa situazione ha messo in evidenza le dinamiche di gruppo all’interno della casa, dove le rivalità e le alleanze si intrecciano in modi complessi. L’episodio della torta ha non solo divertito i concorrenti, ma ha anche rivelato tensioni sottostanti che potrebbero influenzare i rapporti futuri. La celebrazione, che doveva essere un momento di gioia condivisa, si è trasformata in un terreno fertile per conflitti e malintesi.

Mentre la festa continuava, il clima era palpabile, e i concorrenti si trovavano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni. La battaglia di torta ha messo in luce non solo il lato giocoso della convivenza, ma anche le frustrazioni e le rivalità che possono emergere in un contesto così ristretto.