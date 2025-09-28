“Carcinoma impossibile da operare”: Daniele Bossari torna a parlare della malattia sconfitta due anni fa

Il conduttore televisivo Daniele Bossari, noto per la sua vittoria al Grande Fratello Vip nel 2017, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere, in cui ha parlato della sua battaglia contro un tumore alla gola. Due anni fa, Bossari rivelò di aver affrontato un lungo ciclo di chemioterapia per combattere la malattia, e oggi continua a sottoporsi a controlli regolari per prevenire eventuali recidive. Nel frattempo, ha pubblicato un libro intitolato Cristallo, in cui esplora il mondo delle pietre, che lo hanno aiutato a scoprire la sua condizione medica.





Durante l’intervista, Bossari ha spiegato come ha scoperto il suo tumore. Mentre meditava, avvertì un fastidio persistente alla gola, che lo portò a richiedere una visita approfondita. “Ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza. Poche settimane dopo, il responso dell’esame istologico: carcinoma alla base della lingua,” ha raccontato. La diagnosi rivelò un tumore che non poteva essere operato, ma che era curabile attraverso chemioterapia e radioterapia. Affidandosi a queste cure, Bossari ha trovato nella meditazione uno strumento prezioso: “La meditazione ci aiuta a cogliere dei messaggi che il corpo ci manda e che rischiamo di non recepire se viviamo sempre ‘fuori’, immersi nella vita di tutti i giorni.”

Riflettendo sull’importanza dei rituali nella sua vita, Bossari ha aggiunto: “I rituali ci riportano a qualcosa di profondo, ci fanno capire che le nostre vite non sono al centro del mondo o della storia, ma siamo solo degli attimi che passano. Ed è allora, solo allora, che ti nasce dentro un furioso amore per la vita e per le persone intorno, anche quando, come è capitato a me, devi fronteggiare un abisso come un cancro.”

L’esperienza della malattia ha avuto un impatto significativo non solo su Bossari, ma anche sulla sua compagna, Filippa Lagerback. “Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come spento, ma questa esperienza, l’esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti,” ha spiegato. Oggi, dopo aver superato il periodo più difficile, Bossari continua a sottoporsi a controlli regolari per monitorare la sua salute e prevenire il rischio di recidive.

Un’altra fonte di amore e motivazione per Bossari è sua figlia, Stella. “Grazie alla figlia, ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca,” ha dichiarato. La giovane, che ora ha 20 anni, è descritta da Bossari come “una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi.” Inoltre, dopo aver pubblicato il suo libro Cristallo, Bossari ha rivelato di avere in mente di conseguire la licenza di volo per alianti, un progetto che riflette il suo desiderio di esplorare nuove avventure e sfide.

La storia di Daniele Bossari non è solo un racconto di malattia e recupero, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della consapevolezza e della connessione con se stessi e con gli altri. La meditazione, come ha sottolineato, è stata fondamentale per lui nel riconoscere i segnali del corpo e nel riscoprire un amore profondo per la vita. “La meditazione è un modo per ascoltare noi stessi e per capire che ogni attimo è prezioso,” ha concluso.

In un momento in cui la salute mentale e il benessere sono più importanti che mai, la testimonianza di Bossari offre spunti di riflessione su come affrontare le difficoltà e trovare forza nell’amore e nella comunità. La sua esperienza è un esempio di resilienza e speranza, che può ispirare molti a perseguire un percorso di guarigione e crescita personale.