Carlotta Mantovan sostituisce Giovanna Civitillo in “È sempre mezzogiorno”. La decisione arriva dopo l’uscita di Amadeus dalla Rai, ora su Discovery

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Carlotta Mantovan torna su Rai1. La giornalista, nota anche per essere la vedova di Fabrizio Frizzi, è stata scelta per entrare a far parte del cast di “È sempre mezzogiorno”, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici. La sua partecipazione inizierà a settembre e segna un cambio significativo: Mantovan prenderà il posto di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che lascia il programma dopo diverse stagioni.





La scelta di includere Mantovan nel cast segue il suo successo televisivo, già dimostrato durante la partecipazione a “Ballando con le stelle” nel 2022. Secondo quanto riportato dal sito Affari Italiani, questa nuova avventura rappresenta un ritorno importante per la giornalista, che avrà un ruolo quotidiano nella trasmissione.

La decisione di escludere Giovanna Civitillo dal programma sembra legata a una riorganizzazione interna della Rai. Stando a quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la Direzione Intrattenimento DayTime, guidata da Angelo Mellone, avrebbe optato per un cambiamento nel cast. Questa scelta potrebbe essere interpretata come una conseguenza indiretta dell’uscita di Amadeus dalla Rai, avvenuta circa un anno fa. Dopo aver guidato con successo cinque edizioni del Festival di Sanremo, il conduttore ha deciso di passare a Discovery.

Nonostante il passaggio del marito alla nuova rete, la presenza di Civitillo era stata confermata nella scorsa stagione di “È sempre mezzogiorno”. Tuttavia, con l’inizio della nuova edizione, la Rai ha deciso di apportare modifiche al format, sostituendo Civitillo con Mantovan, considerata un volto familiare e apprezzato dalla conduttrice Antonella Clerici.

La Rai ha spiegato che questa decisione rientra nelle normali dinamiche di rinnovamento che ogni anno coinvolgono diversi programmi televisivi. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che la scelta potrebbe avere anche motivazioni strategiche legate al recente passato professionale di Amadeus.

Al momento, Giovanna Civitillo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua esclusione dal programma. Solo un mese fa, però, aveva condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram per ringraziare Antonella Clerici e l’intera squadra di “È sempre mezzogiorno”. Nel post aveva espresso gratitudine per l’esperienza vissuta all’interno del programma, definendolo una “famiglia”. Una famiglia che, dalla prossima stagione, continuerà senza di lei.

L’arrivo di Carlotta Mantovan rappresenta una novità significativa per il programma. La giornalista porterà con sé la sua esperienza e il suo carisma, elementi che potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente il format. Per la Rai, questa mossa potrebbe anche rappresentare un modo per consolidare l’immagine del programma e attrarre un pubblico più ampio.

Nel frattempo, il passaggio di Amadeus a Discovery continua a suscitare interesse nel panorama televisivo italiano. Dopo aver riportato il Festival di Sanremo ai vertici degli ascolti e averlo reso un evento atteso e popolare, il conduttore ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale. La sua uscita dalla Rai ha lasciato un vuoto significativo, ma ha anche aperto nuove opportunità per altri volti noti della televisione.

Con l’inizio della nuova stagione televisiva, sarà interessante vedere come il pubblico accoglierà i cambiamenti apportati al cast di “È sempre mezzogiorno” e quale sarà il contributo di Carlotta Mantovan al successo del programma.