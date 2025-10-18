Carolina Marconi: “Ho avuto tre aborti e non potrò più avere figli. Ho chiesto al mio compagno di lasciarmi”





Con straordinaria forza e una resilienza fuori dal comune, Carolina Marconi ha affrontato e superato una lunga battaglia contro il cancro al seno, dimostrando determinazione e spirito di sacrificio. Più volte è apparsa in televisione per condividere la sua esperienza, diventando un punto di riferimento e incoraggiamento per tante donne alle prese con lo stesso difficile percorso.





Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare un altro capitolo doloroso della sua vita: una rinuncia imposta da ragioni mediche. Carolina, 47 anni, ha lottato con tutte le sue forze per diventare madre, ma dopo tre aborti spontanei ha dovuto arrendersi e interrompere quel cammino.

Le gravidanze, tra fecondazione assistita e un concepimento naturale

Dopo aver ricevuto il via libera dall’oncologo, Carolina ha intrapreso subito il percorso per cercare una gravidanza. Si è sottoposta a due cicli di fecondazione assistita, il limite consentito per chi ha affrontato specifici trattamenti oncologici. Entrambi i tentativi sono andati a buon fine e lei è rimasta incinta in entrambe le occasioni, ma le gravidanze si sono interrotte spontaneamente.

In seguito, in modo del tutto inaspettato, Carolina è rimasta incinta naturalmente per la terza volta. “Sapevo che qualcosa non andava, e infatti l’ho perso. Bisogna accettarlo”, ha raccontato con la voce rotta dall’emozione.

Il sostegno di Alessandro Tulli e la speranza nell’adozione

Tra le lacrime, Carolina ha confessato di aver chiesto al suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Tulli, di lasciarla per avere la possibilità di costruire una famiglia altrove. Ma la risposta di lui è stata netta: “Ma sei matta?”. Alessandro ha scelto di restarle accanto, pronto ad affrontare insieme ogni sfida.

Oggi la coppia guarda con speranza a una nuova possibilità: l’adozione. È questo il nuovo progetto a cui Carolina e Alessandro vogliono dedicarsi al più presto, determinati a coronare il loro sogno di diventare genitori e costruire la famiglia che hanno sempre desiderato.



