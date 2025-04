Caso Orlandi, il fratello Pietro su Papa Francesco: “Resto della mia idea, senza ipocrisie”

Alla notizia della scomparsa di Papa Francesco, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, mantenendo ferma la sua opinione. Orlandi, che da anni cerca la verità sulla scomparsa della sorella, ha condiviso sui social: “Oggi preferisco non rilasciare commenti. Il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani”.





Nel suo messaggio, Orlandi ha anche criticato le reazioni di molte figure pubbliche, affermando: “Ma anche tanti personaggi illustri del giornalismo, della politica, dello spettacolo, della cultura avrebbero potuto evitare di commentare, visto che nei loro post e dichiarazioni leggo solo tanta ipocrisia, ruffianeria e falsità”.

Rivolgendo un pensiero a Roma nel giorno della sua fondazione, Orlandi ha scritto: “Oggi però è anche la nascita di Roma e a Roma un commento lo voglio dedicare. Quando le attuali Parigi e Berlino erano solo sterpaglia, Londra un acquitrino e il Vaticano era solo un’area poco salubre dove sorgeva il circo di Nerone – ha scritto, infatti, senza tralasciare ancora una volta il Vaticano – Roma possedeva già un impero”.

La relazione tra Pietro Orlandi e il Vaticano è stata caratterizzata da richieste di chiarezza mai soddisfatte. Orlandi ha ricordato un incontro con Papa Francesco, durante il quale il pontefice avrebbe detto: “Emanuela sta in cielo”. Orlandi ha anche sottolineato la difficoltà di ottenere un incontro con il Papa, che avrebbe risposto di non poterlo ricevere a causa dell’attenzione mediatica: “Mi ha detto che ha troppi occhi addosso per incontrarmi. Da tempo chiedo di essere ricevuto da lui. Ma mi ha risposto che non può. Ed è per questo che continua a respingermi”.

Anche recentemente, mentre Papa Francesco era ricoverato al Gemelli, Orlandi aveva rinnovato la sua richiesta di verità: “Oggi ha scritto il testo dell’Angelus – è stato in quell’occasione il commento di Pietro Orlandi – Se ha la forza di scrivere il testo dell’Angelus spero ancora trovi la forza di scrivere un altro testo, quello che tutti noi aspettiamo”. Tuttavia, il pontefice è deceduto senza che venissero fatte nuove rivelazioni sul caso Orlandi.

Con la morte di Papa Francesco, Pietro Orlandi e la sua famiglia, insieme all’opinione pubblica, restano in attesa che altri possano fare luce sulla scomparsa di Emanuela, avvenuta oltre 40 anni fa. La speranza è che, nonostante la mancanza di risposte da parte del Vaticano, la verità possa emergere da altre fonti.

La storia di Emanuela Orlandi continua a essere una ferita aperta per la famiglia e per molti in Italia, rappresentando un simbolo delle battaglie per la verità e la giustizia. La determinazione di Pietro Orlandi nel cercare risposte riflette il desiderio di chiudere un capitolo doloroso con la speranza di ottenere finalmente chiarezza su quanto accaduto.