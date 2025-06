Caterina Tralli, Lendinara sotto choc per la giovane vittima

La piccola città di Lendinara piange la scomparsa di Caterina Tralli, giovanissima di appena 12 anni, deceduta venerdì 20 giugno 2025 dopo aver combattuto per un anno contro un tumore cerebrale. La notizia, diffusa oggi, ha colpito profondamente l’intera comunità .





Grande appassionata di calcio e convinta tifosa della Juventus, Caterina era anche nota per il suo amore verso gli animali, passioni che condivideva con familiari e amici. Nonostante la malattia l’avesse costretta a una lunga e dolorosa lotta, la sua serenità e il suo coraggio rimangono impressi nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla .

Il tumore cerebrale è stato diagnosticato in giovane età, dando inizio a mesi di cure complessive e difficile convivenza con la malattia. La famiglia e i compagni di scuola si sono stretti intorno a lei con manifestazioni di vicinanza e solidarietà, ma purtroppo la prognosi è stata sempre grave. I trattamenti medici hanno rallentato l’avanzare del male, ma non sono riusciti a evitare l’inevitabile.

Le manifestazioni di cordoglio si sono immediate e numerose. I compagni di classe e i docenti della sua scuola hanno espresso parole di affetto e tristezza, ricordando Caterina come una ragazzina solare e intraprendente, appassionata di sport e di natura. Anche sui social network, in particolare nelle pagine dedicate alla città e agli eventi locali, sono numerosi i messaggi di addio e vicinanza alla famiglia.

Il sindaco di Lendinara ha espresso ufficialmente le condoglianze a nome di tutta l’amministrazione comunale, sospendendo momentaneamente alcune iniziative cittadine come segno di rispetto. Inoltre, alcune associazioni sportive locali stanno considerando l’idea di dedicare una manifestazione in memoria di Caterina, volendo contribuire a mantenere vivo il suo ricordo attraverso attività di beneficenza o eventi sportivi sugli animali, suoi grandi interessi.

La cerimonia funebre si svolgerà nei prossimi giorni nella chiesa parrocchiale di Lendinara, luogo dove familiari, amici e cittadini potranno raccogliersi per un ultimo saluto. La data e l’orario esatti verranno comunicati una volta definite le ultime formalità organizzative.

La vicenda di Caterina Tralli rappresenta una dolorosa pagina per la comunità di Lendinara, che ha subito la perdita di una giovane vita in fiore. Tuttavia, il ricordo della sua determinazione, dei suoi sorrisi e delle sue passioni potrà trasformarsi in un messaggio di solidarietà e speranza, ispirando iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle famiglie colpite da malattie gravi in età infantile.