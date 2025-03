C’è Posta per Te: Alberto fatica a fare pace con Ilenia, Maria De Filippi lo bacchetta duramente

Nell’ultima puntata della stagione di C’è Posta per Te, il noto programma condotto da Maria De Filippi, si presenta una commovente storia di un amore interrotto. Alberto, un giovane desideroso di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Ilenia, chiede l’aiuto della redazione del programma per risolvere le tensioni nate tra di loro. La loro relazione era iniziata con grande entusiasmo: si erano innamorati, avevano iniziato a convivere e, con il supporto di Ilenia, Alberto aveva avviato un’attività come barbiere. Tuttavia, le cose iniziano a complicarsi quando Ilenia esprime il desiderio di allargare la famiglia.





Dopo diversi tentativi di concepire un figlio senza successo, Alberto comincia a sentirsi insoddisfatto della stabilità della loro vita insieme. Questa insoddisfazione lo porta a prendere una decisione difficile: lasciare Ilenia. Nonostante la separazione, Ilenia continua a cercare di riconnettersi con lui, sperando in un riavvicinamento. Tuttavia, a dicembre, di fronte all’ennesima richiesta di Alberto di rivedersi, Ilenia decide di non cedere più. Per consolarlo, Alberto trascorre il Capodanno con un’altra donna e, dopo aver scattato un selfie con lei, decide di acquistare un anello per Ilenia, simbolo del desiderio di costruire una famiglia.

Quando Ilenia scopre la foto di Alberto con un’altra ragazza, la sua decisione di tornare con lui sembra definitivamente compromessa. Nonostante ciò, Alberto decide di contattare C’è Posta per Te per inviare una lettera a Ilenia e ai suoi genitori, sperando di avere una seconda possibilità.

All’arrivo in studio, Alberto si confronta subito con i genitori di Ilenia, esprimendo che il loro legame era diventato un po’ ingombrante per lui. Successivamente, si rivolge a Ilenia nel tentativo di convincerla a riavvicinarsi. “Ho capito tutti i miei errori. Da quando hai iniziato a dirmi i primi no ho capito l’importanza della persona quando la stai perdendo… Ti chiedo scusa per essere andato con un’altra donna anche se eravamo lasciati, con quella cosa ti ho provocato altro dolore,” afferma Alberto.

Ilenia, però, non si lascia convincere facilmente. Esprime il suo dolore e sottolinea che si aspettava maggiore supporto da parte di Alberto nel suo desiderio di avere una famiglia. “Per 4 mesi ti ho compreso. Ho fatto tutto per te, io non sono la tua mamma, sono la tua donna,” dice, rivelando la sua delusione e la mancanza di fiducia nei suoi confronti.

Interviene Maria De Filippi, che inizia a scavare più a fondo nel rapporto tra Ilenia e Alberto. Chiede a Ilenia se prova ancora sentimenti per lui. “Quando lo vedo, ho bisogno di sentirlo. Sta facendo dei casini assurdi per tornare, ma ora deve rispettare i miei tempi. Di certo non metterò mai più me stessa al secondo posto,” risponde Ilenia, lasciando intendere che, nonostante il suo affetto, non intende compromettere il proprio benessere.

Alberto percepisce che c’è ancora una possibilità e inizia a scherzare sul tradimento di Capodanno. Tuttavia, Maria De Filippi lo ammonisce, ricordandogli: “In questa storia hai torto marcio. Hai anche davanti due ipotetici suoceri che probabilmente non è facile trovare nella vita. Ti va di lusso che una ragazza così intelligente sia ancora innamorata di te!”