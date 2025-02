C’è Posta per te, Paolo Bonolis ad Assunta: ‘Suo marito se n’è andato come un giusto’. Poi la sorpresa per i figli

Assunta ha perso il marito nel gennaio 2023, un dolore che l’ha sopraffatta. Ora chiede scusa ai figli per non essere stata la madre che voleva essere.





La puntata di C’è Posta per te di sabato 1 febbraio ha riservato un momento speciale per una madre che ha vissuto un doloroso lutto. Assunta, madre di Angelo e Matilde, ha voluto rivolgersi ai figli per chiedere scusa per non essere stata presente come avrebbe voluto, dopo la morte improvvisa del marito Giuseppe, nel gennaio 2023.

Il dolore di Assunta e il suo gesto di coraggio

Quando Giuseppe è venuto a mancare, Assunta si è sentita sopraffatta dal dolore, tanto da sentirsi “morire” anche lei. In una commovente lettera d’amore, ha spiegato ai figli come quel dolore l’abbia portata a pensare solo a sé stessa, senza considerare anche il loro, e ha chiesto loro perdono. “Sono due anni che penso che il mio dolore sia più forte del vostro, vi chiedo scusa. Ho capito cosa significa perdere un genitore”, ha detto con voce rotta, mentre reggeva una camicia rossa, simbolo di una nuova fase di vita.

La sorpresa di Paolo Bonolis

La sorpresa per i figli arriva con l’ingresso in studio di Paolo Bonolis, che scherza con Angelo, notando la sua somiglianza con lo chef Antonino Cannavacciuolo. Poi, si rivolge a Assunta con parole di conforto e saggezza: “Suo marito ha fatto la morte dei giusti. Ognuno elabora il lutto a modo suo, ma voi dovete costruire e non distruggere”, le dice con dolcezza. Il conduttore invita la famiglia a guardare avanti, nonostante la sofferenza.

Bonolis ha anche voluto regalare alla famiglia dei biglietti per Disneyland Paris, regalando loro una possibilità di rinascita e nuove emozioni. L’episodio ha avuto un grande impatto, sottolineando l’importanza della resilienza e della famiglia. Assunta ha concluso promettendo di essere una madre più presente per i suoi figli: “Prometto che da domani sarò una mamma più presente, siete la mia vita e vi chiedo scusa per quello che vi ho fatto passare”.

Un episodio che tocca il cuore

La puntata di sabato 1 febbraio ha toccato le corde più profonde del pubblico, mostrando il dolore di una madre e la forza di un gesto che cerca di ricostruire ciò che il dolore aveva distrutto.