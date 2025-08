Cecilia Rodriguez sulla gravidanza: “In 7 mesi ho preso 13 chili, vivo serenamente questa nuova me”

Con un aggiornamento sui social, l’influencer e futura mamma Cecilia Rodriguez ha parlato apertamente della sua esperienza di gravidanza, condividendo sensazioni e riflessioni con i suoi follower. La sorella di Belen Rodriguez, incinta di sette mesi, ha raccontato come sta affrontando questa fase della vita, mostrando un atteggiamento sereno e positivo.





La nascita della sua prima figlia, Clara Isabel, è attesa per metà ottobre. Il nome della bambina, scelto insieme al marito Ignazio Moser, è un omaggio alla nonna materna di Cecilia. “È il nome della mia nonna materna. Inizialmente eravamo convinti che fosse un maschio e stavamo cercando nomi maschili”, ha spiegato l’influencer.

Durante una serie di storie su Instagram, Cecilia Rodriguez ha condiviso dettagli sulla sua gravidanza e sul cambiamento fisico che sta vivendo. “Sto bene, è un bel periodo. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, sono serena e tranquilla. Non ho tanti sbalzi d’umore”, ha dichiarato.

L’influencer ha affrontato il tema dell’aumento di peso, spiegando di aver guadagnato 13 chili nei sette mesi di gravidanza. Tuttavia, ha sottolineato di vivere questo cambiamento con serenità e senza preoccupazioni. “Ho preso 3 chili al mese, non tutti i mesi. Non è vero che sono dispiaciuta, non la sto vivendo male per niente. C’è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti che si vedono tutti i giorni”, ha detto.

Cecilia Rodriguez ha inoltre raccontato come il suo rapporto con il cibo sia rimasto equilibrato durante la gravidanza. “Mi sto godendo la gravidanza in serenità, ho accolto il mio corpo e una nuova versione di me più in carne. Ho sempre mangiato tutto quello che volevo. Ho appetito, mi piace mangiare sano. I chili in più se si devono perdere, si perderanno, altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio”, ha aggiunto.

La futura mamma ha espresso il desiderio che questo periodo non finisca mai, descrivendo la gravidanza come un momento particolarmente felice e privo di stress. “È come se in questo momento niente mi toccasse, i problemi passano in terzo piano. Niente può rovinare questo bellissimo momento”, ha concluso.

La coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, insieme dal 2017, si prepara dunque a dare il benvenuto alla loro prima figlia. Per Cecilia, questa esperienza rappresenta una trasformazione profonda, sia fisica che emotiva, vissuta con grande serenità e gratitudine.