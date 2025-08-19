Chanel Totti in vacanza a Ibiza: la collana low cost sotto i 10 euro conquista tutti





L’estate 2025 si sta rivelando speciale per Chanel Totti, che ha deciso di trascorrere un periodo di relax dopo aver raggiunto due importanti traguardi: il diploma e il suo diciottesimo compleanno, celebrato lo scorso maggio. La giovane ha scelto di viaggiare e scoprire destinazioni affascinanti, tra cui la Puglia per l’evento Battiti Live, Bali insieme al padre Francesco Totti, e la costa laziale con tour in barca. Ora si trova a Ibiza con la madre Ilary Blasi e la sorella Isabel, dove sta vivendo momenti di tranquillità e divertimento.





Nonostante la sua nota passione per i marchi di lusso, Chanel Totti ha adottato un approccio più semplice e accessibile durante questa vacanza. I fan hanno notato un cambiamento nel suo stile, che si è orientato verso un’estetica più essenziale e low-cost. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione soprattutto grazie a un accessorio particolare: una collana acquistata da Zara, proposta ora in saldo a soli 3,95 euro (il prezzo originale era di 19,95 euro). Il gioiello è caratterizzato da un cordoncino decorato con elementi metallici circolari e charms ispirati al mondo marino, tra cui un sole e un granchio.

Durante una giornata trascorsa in un lido di Ibiza, dopo aver visitato Atlantis, una suggestiva cava di arenaria trasformata in attrazione turistica, Chanel Totti ha scelto un look balneare semplice ma elegante. Ha indossato un bikini nero composto da un reggiseno scollato con spalline sottili e uno slip sgambato con laccetti laterali. La collana, abbinata al costume, ha aggiunto un tocco distintivo al suo outfit, dimostrando che non è necessario spendere cifre elevate per ottenere uno stile impeccabile.

La giovane ha anche deciso di rinunciare al trucco durante la vacanza sull’isola delle Baleari. Con un viso completamente naturale, senza fondotinta, rossetto o eyeliner, Chanel Totti ha mostrato una bellezza acqua e sapone che ha conquistato i suoi follower sui social. Per quanto riguarda i capelli, ha optato per un raccolto casual che metteva in evidenza i nuovi piercing alle orecchie, lasciando liberi alcuni baby hair che incorniciavano il viso.

Questa scelta stilistica riflette l’atmosfera rilassata della vacanza e il desiderio di vivere momenti spensierati. L’approccio minimalista di Chanel Totti potrebbe ispirare molte giovani a seguire il suo esempio, soprattutto nei giorni finali dell’estate. La sua capacità di mixare dettagli semplici e accessibili con un’eleganza naturale dimostra che il lusso non è sempre necessario per distinguersi.



