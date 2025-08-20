Chanel Totti in vacanza con Ilary Blasi: sfoggia un cappello Chanel da oltre 3mila euro

Chanel Totti sta vivendo la sua prima estate da maggiorenne all’insegna del relax, dei viaggi e dello stile. Dopo aver festeggiato il diciottesimo compleanno lo scorso maggio e aver conseguito il diploma a giugno, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si sta godendo una lunga pausa estiva, documentata passo dopo passo sui social. Le tappe della sua vacanza includono la Puglia, dove ha seguito il backstage di Battiti Live, un soggiorno a Bali con il padre e delle uscite in barca lungo la costa laziale. Attualmente si trova a Ibiza, accompagnata dalla madre e dalla sorella Isabel, e continua a mostrare ai suoi follower momenti della sua quotidianità tra paesaggi esotici e accessori d’alta moda.





Negli scatti più recenti pubblicati su Instagram, Chanel ha attirato l’attenzione per un dettaglio di stile in particolare: un cappello pescatore firmato Chanel, in denim grigio, con laccetti da annodare sotto al mento e l’inconfondibile motivo con la doppia C ripetuta su tutta la superficie. Un accessorio d’impatto, non più disponibile nelle boutique del brand, ma reperibile esclusivamente tramite rivenditori di moda vintage di lusso, dove viene venduto a un prezzo superiore a 1.300 euro.

Il giorno precedente, la giovane aveva fatto parlare di sé per una scelta in netto contrasto: aveva infatti rinunciato agli accessori firmati per indossare una collana economica dal valore inferiore ai 10 euro. Una decisione che aveva colpito positivamente i follower per la sua semplicità. Tuttavia, il ritorno al lusso non ha tardato ad arrivare. Come suggerisce il suo stesso nome, Chanel dimostra una particolare affinità con l’omonima maison francese, che sembra essere una delle sue preferite.

L’esperienza vacanziera sull’isola spagnola non è solo occasione per mostrare capi di alta moda, ma anche per esibire un lato più autentico e naturale. In tutte le immagini condivise dalla giovane, infatti, è evidente l’assenza di make-up: niente fondotinta, blush, rossetto o eye-liner. Il viso è lasciato al naturale, con le lentiggini in evidenza su naso e guance, segno di un approccio “acqua e sapone” che esalta la sua freschezza giovanile. Una scelta che rispecchia lo stile rilassato tipico delle vacanze estive e che molte sue coetanee stanno adottando.

In un periodo in cui l’ostentazione del lusso è spesso al centro delle critiche, Chanel Totti continua a documentare la sua quotidianità senza nascondere né il suo amore per le griffe né la volontà di mostrarsi anche senza filtri. Le sue foto a bordo piscina, con sullo sfondo paesaggi mediterranei, mostrano una ragazza che alterna abiti casual a dettagli ricercati, mantenendo sempre una certa coerenza stilistica.

Il soggiorno a Ibiza rappresenta solo una delle tappe di questa lunga estate, che per Chanel segna un momento di transizione importante. La fine della scuola e il raggiungimento della maggiore età aprono infatti nuove prospettive per il futuro, mentre lei continua a essere protagonista del racconto social della sua generazione, tra look firmati e momenti di vita quotidiana.