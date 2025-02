“Che è Natale?” Federico fa impazzire i social con la sua battuta a Helena al Grande Fratello

Federico Chimirri ha conquistato il pubblico del Grande Fratello con una battuta divertente su Helena, creando una reazione esilarante tra i concorrenti e gli spettatori.

L’ingresso di Federico Chimirri nella Casa del Grande Fratello ha portato un’aria fresca, conquistando rapidamente l’affetto dei telespettatori, specialmente delle fan di Helena Prestes e Javier Martinez. Chef e dj di origini argentine, Federico si è subito distinto per la sua personalità carismatica e la sua capacità di legare facilmente con i concorrenti, come Javier, Helena, Amanda e Stefania.





Fin dai primi giorni, Federico ha creato una forte sintonia con Helena e Javier, diventando un importante punto di riferimento e amico per la coppia. La sua vicinanza a loro ha suscitato l’interesse del pubblico, che ha apprezzato il suo ruolo di mediatore e confidente. Nelle ultime ore, un video di Federico è diventato virale, aumentando ulteriormente la sua popolarità.

Nel video che ha fatto il giro dei social, Federico viene visto osservare Helena con uno sguardo divertito mentre lei si alza per entrare in casa. Immediatamente, Federico lancia una battuta che scatena le risate degli altri concorrenti e degli spettatori a casa. Con tono scherzoso, Federico commenta in spagnolo: “Che è Natale che c’è il panettone?”, riferendosi al lato b della modella.

La reazione del pubblico è stata immediata e decisamente divertita, poiché la frase è stata detta con uno spirito leggero e senza alcuna volgarità o malizia. Gli utenti sui social non hanno tardato a commentare: “Mi pare che con quello sguardo Federico abbia dimostrato di essere più attratto da Helena che Javier in 5 mesi!” o ancora “Federico ci fai volare!”, esprimendo tutta la loro ammirazione per la battuta e per la sua naturale simpatia.

Molti hanno anche notato la reazione di Javier. Il suo sorriso iniziale si trasforma in un’espressione seria quando realizza cosa ha appena detto il suo amico. “La faccia di Javier alla fine è impagabile”, hanno scritto alcuni spettatori, divertiti dal contrasto di emozioni tra i due amici.

Questo episodio ha ulteriormente consolidato la presenza di Federico come uno dei concorrenti più amati e chiacchierati della casa, dimostrando che a volte un semplice commento può scatenare una reazione virale che conquista il cuore del pubblico.