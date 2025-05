Chi è Alessandro Marco Possati, accusato di aver circuito 135 ragazze fingendosi ginecologo per abusarne

Il debutto dell’Isola dei Famosi, andato in onda mercoledì 7 maggio su Canale5, ha già portato alla luce i primi contrasti tra i concorrenti. La conduttrice Veronica Gentili è intervenuta durante la puntata per chiarire una situazione spinosa che ha coinvolto Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Le due si sono accusate reciprocamente di agire strategicamente, mettendo a rischio il loro rapporto di amicizia.





La tensione è esplosa quando Alessia Fabiani ha scelto di salvare Cristina Plevani piuttosto che la sua amica Antonella Mosetti, decisione che ha scatenato una discussione accesa. Durante la diretta, Mosetti ha espresso il suo disappunto, dichiarando: “Capisco che vuoi tornare in auge, ma non usarci. Con tutti i favori che ti facciamo. Nominaci, chissenefrega. Mantieni quello che ci eravamo dette? La convinzione è l’ultima a morire.”

Veronica Gentili, cercando di portare chiarezza, ha chiesto spiegazioni alle due concorrenti. Antonella Mosetti, visibilmente contrariata, ha spiegato la sua posizione: “No, ci sono dei punti di vista diversi. Mi sembra presto per iniziare così, ma io pensavo di essere d’aiuto a una persona, me l’aveva fatto capire in questo mese antecedente all’Isola. Ma arrivo qui e quando è il momento di nominare una persona che vuoi salvare mi aspetto che tu mi salvi. Invece questo non è successo.”

Dal canto suo, Alessia Fabiani ha difeso la sua scelta, affermando di essersi sentita trascurata dall’amica fin dall’inizio del programma: “Da quando siamo arrivati non mi ha più guardata, ha dormito con altre persone e non è stata mai con me. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni sono stata con lei e tu Antonella mi hai nominata.” A questa dichiarazione, Mosetti ha replicato: “Il tempo dirà chi sei. Fai passare una cosa ignobile a dire che ho sbagliato io, mi sembra un’assurdità. Poi se ne parlerà.”

Il confronto tra le due concorrenti ha acceso i riflettori sulle dinamiche del programma, con Antonella Mosetti che ha accusato apertamente Alessia Fabiani di fare strategia: “Allora potevi chiamare lei prima di partire per l’Isola e chiedere a lei favori. Tu comunque sei pazza, non stai bene, capisco che soffri un po’ però non puoi far passare queste cose così. L’avete visto a casa? Follia. Iniziamo bene! Follia pura. Siamo entrati e giustamente c’è la strategia, cosa che io non ho mai fatto né nei reality né nella vita. Forse faceva finta che le stessi simpatica.”

Dall’altra parte, Fabiani ha ribadito di aver agito in buona fede, scegliendo di salvare una persona che le era stata vicina nei primi giorni del reality: “Non ho fatto un voltafaccia. Ho salvato una persona che si è comportata bene con me in questi giorni.”

L’episodio ha messo in evidenza come le relazioni personali possano essere messe alla prova in un contesto competitivo come quello dell’Isola dei Famosi. Mentre i concorrenti cercano di navigare tra strategie e legami personali, il pubblico assiste con interesse all’evoluzione delle dinamiche tra i partecipanti.