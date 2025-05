Chi è Andrea Delogu, vicedirettore dell’informazione Mediaset: la famiglia e la perdita della moglie Sabrina Giuliodori

Un momento di grande dolore ha colpito il giornalista Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione di Mediaset. Il 25 maggio 2025, è venuta a mancare la moglie, Sabrina Giuliodori, lasciando un vuoto profondo nella vita del noto professionista e della sua famiglia. La perdita ha scosso anche il mondo lavorativo di Delogu, con i colleghi di Mediaset che si sono stretti attorno a lui in segno di solidarietà e vicinanza.





Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, era una figura centrale nella vita del giornalista. Insieme, i due avevano costruito una famiglia composta dai figli Leonardo e Giulia. Inoltre, le nipoti Claudia e Flavia hanno espresso pubblicamente il loro affetto e la loro gratitudine verso la defunta, ricordandola con parole piene di amore e riconoscenza.

I funerali di Sabrina Giuliodori si svolgeranno mercoledì 28 maggio, alle ore 11, presso la chiesa di San Fedele, situata in piazza San Fedele a Milano. Un momento che vedrà sicuramente la partecipazione di familiari, amici e colleghi, uniti per dare l’ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta.

Andrea Delogu, nato a Sassari nel 1960, è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano. Dopo aver frequentato il Liceo Ginnasio e ottenuto la Maturità Classica, ha proseguito gli studi conseguendo ben tre lauree: in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Filosofia. Successivamente, si è specializzato nella gestione aziendale ed economica, costruendo una solida base per la sua futura carriera.

Il percorso professionale di Delogu ha avuto inizio nel mondo della radio, dove ha lavorato come speaker. Negli anni ’80 si è avvicinato al giornalismo, occupandosi inizialmente di cronaca sportiva e locale. Nel 1984 ha ottenuto il tesserino da giornalista pubblicista, segnando l’inizio ufficiale della sua carriera nel settore dell’informazione.

Nel 1988 è entrato a far parte di Arnoldo Mondadori Editore come responsabile delle risorse umane. Dopo alcune esperienze lavorative in altre aziende, nel 1992 è approdato a RTI, dove ha assunto l’incarico di Responsabile del Personale. Da quel momento, il suo percorso in Mediaset è stato caratterizzato da numerosi incarichi di rilievo. Ha ricoperto ruoli come Coordinatore delle Risorse Produttive per le aree Intrattenimento, Sport e News, oltre a essere stato Direttore delle Produzioni News per le testate del gruppo.

Nel 2010, Andrea Delogu è stato nominato Vice Direttore Generale con delega al Coordinamento dell’Informazione presso Mediaset, consolidando ulteriormente la sua posizione all’interno dell’azienda. La sua lunga carriera testimonia un impegno costante e una dedizione professionale che lo hanno reso un punto di riferimento nel settore.

La scomparsa di Sabrina Giuliodori rappresenta una perdita immensa non solo per la famiglia, ma anche per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla. In questo momento di lutto, la vicinanza dei colleghi e degli amici si fa sentire con forza, dimostrando quanto l’affetto e il sostegno siano fondamentali per affrontare una simile tragedia.