Chi è Angela Lippi, ex moglie di Pippo Baudo e mamma di Tiziana





Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo, madre di sua figlia Tiziana e nonna dei gemelli Nicholas e Nicole, ha mantenuto con il conduttore un rapporto sereno dopo il divorzio.





Angela Lippi è stata la prima moglie di Pippo Baudo, uno dei volti più amati della televisione italiana. I due si sono sposati negli anni Sessanta e dal loro matrimonio, nel 1970, è nata Tiziana, unica figlia del presentatore. Nel 2010, con la nascita dei gemelli Nicholas e Nicole, Baudo e la sua ex moglie sono diventati nonni, mantenendo così un legame familiare che dura tuttora.

Il matrimonio tra Baudo e Angela Lippi ha avuto una durata di circa cinque anni, prima della separazione che ha portato successivamente al divorzio. Nel 1983, il conduttore ha celebrato le seconde nozze con il soprano Katia Ricciarelli, da cui si è poi separato nel 2004. Se il rapporto con la Ricciarelli è ormai definitivamente concluso, con Angela Lippi il legame resta cordiale e rispettoso. In una recente intervista a Maurizio Costanzo, Baudo aveva dichiarato: “La vedo spesso. È pur sempre la nonna dei miei nipoti”. Riguardo alle storie d’amore ormai finite, il conduttore ha aggiunto: “Ora so che non è eterno. Che è delusione, è amarezza, che è un ricordo bellissimo”.

Dopo la rottura con la prima moglie, Pippo Baudo ha vissuto altre importanti relazioni sentimentali. Negli anni Settanta ha intrapreso una lunga storia con l’attrice e cantante Alida Chelli, durata sette anni. La Chelli, scomparsa nel 2012 all’età di 69 anni, è stata anche la moglie di Walter Chiari, dal quale ha avuto un figlio, Simone Annicchiarico. Baudo ha sempre ricordato con affetto la sua ex compagna, definendola: “Una donna importante, ed è stata un’artista eccezionale, ma che non credeva molto nelle sue qualità”.

Successivamente, il conduttore ha avuto una relazione con l’attrice e cantante Adriana Russo, che il pubblico ha potuto rivedere sul piccolo schermo nel 2014, nella fiction Furore diretta da Alessio Inturri e trasmessa da Canale 5. Anche questa relazione, tuttavia, non ebbe lunga durata.

Il 1986 segna invece l’inizio del matrimonio più noto e mediaticamente seguito di Baudo, quello con Katia Ricciarelli. Il loro incontro avvenne durante la preparazione del programma Fantastico, quando il conduttore cercava una cantante lirica per lo show. Nelle sue dichiarazioni, Baudo ha raccontato di aver valutato inizialmente Cecilia Bartoli, oggi celebre soprano di fama internazionale, prima di conoscere la Ricciarelli. Da quell’incontro nacque una storia d’amore intensa, culminata nel matrimonio, che durò quasi vent’anni prima della separazione definitiva nel 2004. “Ho avuto storie importanti: Alida era una grande artista, mentre con Katia ci siamo incontrati quando facevo Fantastico. Dovevo cercare una cantante lirica e prima ho scoperto Cecilia Bartoli – oggi acclamata in tutto il mondo –, poi la Ricciarelli. Ne è nato un amore profondissimo”, aveva raccontato il presentatore.

Ripercorrendo la vita privata di Pippo Baudo, emerge così un intreccio di rapporti significativi che hanno accompagnato la sua lunga carriera televisiva. Dal matrimonio con la prima moglie Angela Lippi, madre di sua figlia Tiziana, alle relazioni con donne dello spettacolo come Alida Chelli e Adriana Russo, fino alle nozze con Katia Ricciarelli, la vita sentimentale del conduttore ha avuto momenti intensi e profondi. Oggi, nonostante i capitoli chiusi e le separazioni, Baudo mantiene rapporti di stima e rispetto con le donne che hanno fatto parte della sua vita, in particolare con la sua prima moglie, legame che resta vivo anche grazie alla famiglia allargata e ai nipoti.



