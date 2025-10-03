Chi è Angelo Russo, rappresentante della Sardegna ad Affari Tuoi





Il concorrente della Sardegna, Angelo Russo, è il pacchista che gioca ad Affari Tuoi nella puntata di venerdì 3 ottobre, trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1. L’episodio non sarà una serata come le altre: oltre alla sfida con i pacchi, infatti, si festeggerà anche il compleanno del presentatore napoletano, che compie 36 anni.





Angelo Russo, di professione artigiano, ha fatto il suo debutto nel programma lo scorso 10 settembre, quando si è presentato al pubblico raccontando la sua vita e le sue passioni. Al di fuori della tv, è un grande appassionato di sport e attività dinamiche: pratica surf, skate e motociclismo, passioni che ama condividere sui social. Il suo profilo Instagram, dove compare con il nome angelino_plataboyz_813, è ricco di scatti che lo ritraggono in mare, sulla tavola da skate o in sella a una moto, ma anche di momenti privati con la sua famiglia. Russo è infatti legato sentimentalmente a una compagna e ha una figlia molto piccola, spesso protagonista delle immagini pubblicate online.

La puntata di venerdì 3 ottobre si preannuncia speciale non solo per il percorso di gioco di Angelo Russo, ma anche per la celebrazione in studio del compleanno di Stefano De Martino. A rendere ancora più festosa l’atmosfera sarà la presenza di Herbert Ballerina, ospite della serata, che interverrà con la sua ironia per intrattenere il pubblico e fare una sorpresa al conduttore.

Per De Martino, ex ballerino di Amici e ormai volto consolidato di Rai 1, questo compleanno ha un significato particolare: oltre alla festa sul palco, arrivano conferme e novità legate al programma che da mesi guida con successo.

Con la sua simpatia e spontaneità, Angelo Russo si è già guadagnato l’affetto del pubblico televisivo. La partita di questa sera non sarà soltanto un momento di gioco, ma anche un’occasione per conoscerlo meglio e per vivere insieme una puntata celebrativa, tra emozioni, risate e sorprese.



