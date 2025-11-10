Chi è Deanna Belli, compagna di vita di Paolo Belli e madre di suo figlio Vladik





Nel mondo dello spettacolo, Paolo Belli è noto non solo per la sua carriera musicale, ma anche per il profondo legame con sua moglie, Deanna, che da 43 anni è una presenza costante nella sua vita. Deanna, riservata e poco incline a comparire sui social, è spesso vista dietro le quinte del programma televisivo “Ballando con le stelle”, dove Paolo è attualmente concorrente. La loro storia d’amore è un esempio di sostegno reciproco e dedizione, culminata in una battaglia condivisa contro le avversità.





Nel 2024, Paolo Belli ha preso una decisione significativa: ha annunciato la sospensione del suo tour per stare accanto a Deanna, che stava affrontando una malattia. Questo gesto ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando quanto fosse importante per lui supportare la moglie in un momento così difficile. Oggi, a distanza di tredici mesi, la coppia può finalmente tirare un sospiro di sollievo, poiché la malattia di Deanna è stata superata.

Deanna Belli, oggi 65enne, ha lavorato come parrucchiera, ma ha deciso di mettere da parte la sua carriera per dedicarsi completamente alla carriera del marito. È diventata il suo braccio destro, affiancandolo in ogni passo della sua vita professionale. La loro storia d’amore ha radici profonde, iniziata 43 anni fa quando si sono conosciuti in una discoteca grazie a amici in comune. Paolo ha raccontato che fu un colpo di fulmine, ma non ebbe il coraggio di avvicinarsi a Deanna quella sera. Solo qualche giorno dopo, approfittando di un falò in spiaggia, prese la chitarra e iniziò a suonare per lei, segnando l’inizio di una storia che li avrebbe portati al matrimonio tre anni dopo.

La loro unione è caratterizzata da un forte sostegno reciproco. Negli anni ’90, quando Paolo si trovò improvvisamente senza lavoro, fu Deanna a incoraggiarlo a non abbandonare il sogno musicale, facendosi carico delle spese familiari grazie alla sua attività di parrucchiera. Questo spirito di sostegno è stato fondamentale anche durante la recente malattia di Deanna. Paolo ha deciso di interrompere temporaneamente il suo tour per rimanere al suo fianco, dimostrando così la forza del loro legame.

Durante una recente puntata di “Ballando con le stelle”, Paolo Belli si è lasciato andare all’emozione ricordando quel periodo difficile. Ha dichiarato: “Nella malattia non potevo fare nulla per lei, potevo solo starle accanto”, evidenziando quanto fosse importante il loro amore nel superare le sfide.

La coppia ha anche una storia d’amore legata al loro figlio, Vladik. Nel 1997, Paolo e Deanna hanno partecipato a un progetto per aiutare i bambini bielorussi colpiti dalle radiazioni di Chernobyl. Durante questa iniziativa, hanno conosciuto Vladik, un bambino che ha immediatamente conquistato i loro cuori. Decisero di adottarlo e di crescerlo in Italia. Oggi, Vladik è adulto e ha sposato la fotografa Ilona Chvan, con la quale ha avuto due figli. Recentemente, anche Ilona e i nipotini di Paolo e Deanna si sono trasferiti in Italia, avvicinandosi così alla famiglia.

Paolo Belli condivide spesso sui social momenti di vita familiare, mostrando il suo affetto per i nipotini e dedicando a loro gran parte del suo tempo libero. La gioia di essere nonno è evidente nei suoi post, dove la famiglia occupa un posto centrale.



