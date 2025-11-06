Chi è il politico che guadagna 16 volte più di Giorgia Meloni: svelata la dichiarazione record di Giulia Bongiorno





Ogni anno, la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei rappresentanti politici italiani offre un’importante panoramica sulle loro condizioni economiche. Nel 2025, emergono cifre che evidenziano differenze significative tra i vari protagonisti della scena politica nazionale, con risultati che attirano l’attenzione per la loro entità.





In cima alla classifica si trova Giulia Bongiorno, avvocata penalista e presidente della Commissione Giustizia del Senato, la quale ha dichiarato un reddito che supera i 3 milioni di euro. Questo risultato la pone nettamente al di sopra degli altri membri del Parlamento e del governo, confermando la sua posizione di professionista attiva anche al di fuori della sua carriera politica.

Subito dopo, Giulio Tremonti, ex ministro delle Finanze in diversi governi di Silvio Berlusconi e attualmente deputato di Fratelli d’Italia, ha registrato un reddito superiore ai 2 milioni di euro. La sua presenza nella lista evidenzia come figure di spicco nel panorama politico italiano possano vantare redditi elevati.

Analizzando i redditi di altri leader politici, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato circa 187.000 euro, mostrando un incremento rispetto all’anno precedente. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha superato i 250.000 euro, mentre Carlo Calenda, fondatore di Azione, si attesta intorno ai 122.000 euro. Il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha dichiarato poco più di 100.000 euro, mentre Elly Schlein e Nicola Fratoianni, rappresentanti della sinistra parlamentare, rimangono entrambi sotto la soglia dei 100.000 euro.

È interessante notare che le dichiarazioni di alcuni leader di primo piano, come Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Matteo Renzi, non sono state ancora pubblicate. Questi rinvii hanno suscitato dibattiti sulla trasparenza e sull’importanza di rendere pubblici i dati reddituali. Tra i ministri presenti in Parlamento, Carlo Nordio, Guardasigilli, si distingue con quasi 260.000 euro dichiarati, seguito da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, con circa 126.000 euro, e Giancarlo Giorgetti, titolare dell’Economia, con poco meno di 99.000 euro. Tra i ministri non parlamentari, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha dichiarato 96.000 euro, mentre Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha registrato poco più di 102.000 euro.

Per quanto riguarda la premier Giorgia Meloni, ha dichiarato un reddito di 180.081 euro per il 2025, un dato in calo rispetto ai 459.460 euro del 2024 e ai 293.531 euro del 2023. Questo importo è sedici volte inferiore rispetto a quello di Giulia Bongiorno. Inoltre, nel suo ultimo aggiornamento patrimoniale, emerge l’acquisto di una casa all’Eur-Tre Pini, un passo significativo nella sua vita privata dopo anni di affitti legati al suo incarico istituzionale.

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei leader politici italiani nel 2025 mette in luce una marcata disparità tra le cifre dichiarate, offrendo uno spaccato del potere economico e simbolico di chi governa. Questi dati, che annualmente generano discussioni, rappresentano un elemento cruciale per comprendere la situazione economica e la trasparenza delle figure pubbliche.

In sintesi, l’analisi delle dichiarazioni dei redditi dei politici italiani nel 2025 evidenzia non solo le differenze di reddito, ma anche il contesto in cui operano questi leader. La presenza di figure come Giulia Bongiorno e Giulio Tremonti al vertice della classifica sottolinea l’importanza di considerare non solo l’impegno politico, ma anche le attività professionali che possono influenzare significativamente le finanze personali.



