Chi è JJ, l’artista austriaco che ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2025 battendo Israele

L’Eurovision Song Contest 2025 si è concluso con la vittoria dell’Austria, grazie all’intensa interpretazione di JJ con il brano “Wasted Love”. La finale, ospitata a Basilea, ha visto la partecipazione di 26 Paesi e un livello artistico particolarmente elevato. L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, ha ottenuto un ottimo quinto posto, mentre per San Marino è arrivato un ultimo posto con Gabry Ponte e la sua “Tutta l’Italia”.





JJ, chi è il vincitore dell’Eurovision 2025

JJ, nome d’arte di Johannes Pietsch, è un giovane controtenore austriaco di 24 anni, nato a Vienna da padre austriaco e madre filippina. Dopo aver trascorso parte dell’infanzia a Dubai, è tornato in Austria a 15 anni. La sua formazione classica lo ha portato a esibirsi all’Opera di Stato di Vienna, ma JJ è noto anche per aver partecipato a talent show come The Voice UK e Starmania. “Wasted Love”, il suo brano d’esordio scritto insieme a Teya e Thomas Turner, unisce elementi lirici a sonorità elettroniche e techno, raccontando con onestà e vulnerabilità il dolore per un amore non corrisposto.

Il percorso dell’Italia e la classifica finale

Lucio Corsi ha raccolto consensi soprattutto tra le giurie di qualità, ricevendo il massimo punteggio da Slovenia, San Marino, Portogallo, Croazia, Georgia e Svizzera. Tuttavia, il televoto non è stato altrettanto generoso e l’Italia ha chiuso al quinto posto con 256 punti. Meglio di lui hanno fatto solo Austria, Israele, Estonia e Svezia. La performance di Gabry Ponte per San Marino, invece, non ha convinto né le giurie né il pubblico, fermandosi all’ultimo posto con 27 punti.

La top 5 dell’Eurovision 2025

Posizione Paese Artista Canzone Punti 1 Austria JJ Wasted Love 436 2 Israele Yuval Raphael New Day Will Rise 357 3 Estonia Tommy Cash Espresso macchiato 356 4 Svezia KAJ 321 5 Italia Lucio Corsi Volevo essere un duro 256

JJ ha conquistato il pubblico europeo con una performance emozionante e una voce fuori dal comune, portando all’Austria la terza vittoria nella storia della manifestazione, dopo quelle di Udo Jürgens (1966) e Conchita Wurst (2004).

La classifica completa dell’Eurovision 2025

Austria – JJ (“Wasted Love”) – 436 punti Israele – Yuval Raphael (“New Day Will Rise”) – 357 Estonia – Tommy Cash (“Espresso macchiato”) – 356 Svezia – KAJ – 321 Italia – Lucio Corsi (“Volevo essere un duro”) – 256 Grecia – Klavdia – 231 Francia – Louane – 230 Albania – Shkodra Elektronike – 218 Ucraina – Ziferblat – 218 Svizzera – Zoë Më – 214 Finlandia – Erika Vikman – 196 Olanda – Claude – 175 Lettonia – Tautumeitas – 158 Polonia – Justyna Steczkowska – 156 Germania – Abor & Tynna – 151 Lituania – Katarsis – 96 Malta – Miriana Conte – 91 Norvegia – Kyle Alessandro – 89 Regno Unito – Remember Monday – 88 Armenia – PARG – 72 Portogallo – NAPA – 50 Lussemburgo – Laura Thorn – 47 Danimarca – Sissal – 47 Spagna – Melody – 37 Islanda – VÆB – 33 San Marino – Gabry Ponte (“Tutta l’Italia”) – 27.

L’edizione 2025 dell’Eurovision si è distinta per la varietà delle proposte e per l’alto livello delle esibizioni, confermando il concorso come uno degli eventi musicali più seguiti e amati in Europa.