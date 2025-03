Chi era Francesca Testino, deceduta schiacciata da una palma a Genova: un anno prima era stata travolta sulle strisce

Francesca Testino, che aveva ricoperto ruoli come funzionaria presso la Città Metropolitana e successivamente alla Regione Liguria, stava lavorando come formatrice presso il Centro per l’impiego di via Cesarea. Purtroppo, mercoledì 12 marzo, ha tragicamente perso la vita a causa della caduta di una palma in piazza Paolo Da Novi, a Genova.





All’età di 57 anni, Testino risiedeva in via Tommaso Invrea, a pochi passi dalla piazza, insieme alla madre anziana. Nonostante non fosse sposata, era molto legata alla sorella e alla sua nipotina. Era anche un membro attivo della comunità parrocchiale di Nostra Signora del Rimedio, situata in piazza Alimonda. Solo un anno fa, Francesca era stata coinvolta in un grave incidente stradale, investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Torino, da cui si era appena ristabilita, come riportano le cronache locali.

La tragica fatalità è avvenuta quando una palma, che potrebbe essere caduta a causa di forti venti o delle piogge che avevano indebolito le radici, ha colpito Testino, uccidendola sul colpo. Ora spetterà alla Procura stabilire se ci siano responsabilità oltre alla sfortuna. Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto a carico di ignoti, con l’obiettivo di chiarire eventuali mancanze nelle operazioni di manutenzione degli alberi.

Su alcuni gruppi Facebook, come “Genova contro il degrado”, è emersa una segnalazione risalente al 2020 che mostrava la palma già con le radici esposte. Un utente ha commentato: “Era storta da tempo”, mentre un altro ha aggiunto: “Io abito lì e in 10 anni avranno transennato e messo tiranti non so quante volte”.

Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla situazione: “Mi hanno avvertito i vigili del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto che era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto”. Le sue parole evidenziano la preoccupazione della comunità e la necessità di garantire la sicurezza degli spazi pubblici.

La morte di Francesca Testino ha scosso profondamente la comunità locale, che ora chiede chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La questione della manutenzione degli alberi in Genova è diventata un tema di discussione tra i residenti, molti dei quali si sono detti preoccupati per la sicurezza delle aree pubbliche.

Le autorità competenti dovranno ora esaminare attentamente la situazione e valutare se ci siano state negligenze nella gestione degli alberi che avrebbero potuto prevenire questa tragedia. La Procura di Genova ha avviato le indagini per accertare le cause della caduta della palma e per determinare eventuali responsabilità.

In un contesto più ampio, la sicurezza degli spazi pubblici e la manutenzione del verde urbano sono questioni cruciali per il benessere dei cittadini. La morte di Testino solleva interrogativi sulla gestione delle aree verdi e sulla necessità di un monitoraggio costante delle condizioni degli alberi, specialmente in un periodo caratterizzato da eventi meteorologici estremi.