Chi era il 32enne Jefferson Gabriel Garcia Jimenez, ucciso dal cognato a coltellate a Milano





Tragico episodio nella notte tra il 16 e il 17 agosto a Milano, nel quartiere Corvetto. Un uomo di 32 anni, Jefferson Gabriel Garcia Jimenez, è morto dopo essere stato accoltellato in piazzale Ferrara dal cognato, il 29enne Bryan Josè Vera Siguenza. La vittima, di origine ecuadoriana, era sposata con la sorella dell’aggressore. Secondo quanto riportato dalle indagini iniziali condotte dai carabinieri, alla base del gesto vi sarebbero stati presunti abusi subiti dalla donna da parte del marito.





La lite che ha portato al drammatico epilogo si sarebbe svolta in strada, davanti a testimoni. I due uomini avrebbero avuto un acceso confronto verbale, culminato con l’azione violenta del 29enne. Quest’ultimo avrebbe estratto un coltello e sferrato diversi colpi contro il cognato, lasciandolo gravemente ferito e fuggendo subito dopo. Jefferson Gabriel Garcia Jimenez, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che hanno rinvenuto l’arma utilizzata per il delitto. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze dei residenti, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile. Bryan Josè Vera Siguenza è stato trovato nascosto in un edificio poco distante dal luogo dell’aggressione, a circa 200 metri da piazzale Ferrara.

Il 29enne è stato arrestato e trasferito al carcere di San Vittore. Davanti ai carabinieri avrebbe dichiarato: “Volevo difendere mia sorella”, riferendosi ai presunti maltrattamenti che la donna avrebbe subito per mano del marito. Tuttavia, le autorità stanno ancora approfondendo la dinamica dei fatti e verificando la veridicità delle accuse mosse dall’aggressore nei confronti della vittima.

Il corpo di Jefferson Gabriel Garcia Jimenez è stato portato all’obitorio per l’autopsia, che servirà a chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte. Intanto, la comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. La zona di piazzale Ferrara, situata nel quartiere Corvetto di Milano, è stata teatro dell’ennesimo episodio di violenza che ha scosso i residenti.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire i dettagli dell’accaduto e capire se ci siano stati episodi precedenti che possano aver alimentato il conflitto tra i due uomini. Le testimonianze dei presenti e le immagini delle videocamere potrebbero fornire elementi chiave per definire il contesto in cui si è verificata la tragedia.

La morte di Jefferson Gabriel Garcia Jimenez ha sollevato interrogativi su eventuali segnali d’allarme che avrebbero potuto essere colti prima che la situazione degenerasse. L’accusa di presunti maltrattamenti da parte della vittima nei confronti della moglie resta al centro delle indagini, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su tali episodi.

Il caso ha attirato l’attenzione mediatica e potrebbe avere ripercussioni anche sul tema della gestione dei conflitti familiari e della violenza domestica. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni o abbia assistito alla lite tra i due uomini a farsi avanti per contribuire alle indagini.



