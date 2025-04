Chi era Margherita di Liddo? La 32enne incinta che ha tragicamente perso la vita con la madre Rosa in un incidente a Trani.

Margherita Di Liddo, una giovane di 32 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega Andria a Bisceglie, nei pressi di Trani. Era incinta di sette mesi e, nonostante i tentativi dei medici di salvare il bambino che portava in grembo, non sono riusciti a evitare il tragico epilogo. Margherita viaggiava in auto con la madre, Rosa Mastrototaro, di 62 anni, deceduta poco dopo il trasferimento in ospedale. Il padre, anch’egli coinvolto nell’incidente, è attualmente ricoverato a Barletta a causa di una frattura al femore.





La famiglia ha subito una perdita inimmaginabile. Secondo le prime ricostruzioni, Margherita, classe 1993 e istruttrice di Zumba, era sposata da due anni con il padre del bambino. I tre viaggiavano a bordo di un’auto che, per motivi ancora da accertare, si è scontrata con un’altra utilitaria. L’impatto è stato devastante, tanto che il veicolo è finito fuoristrada, ribaltandosi nelle campagne circostanti. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, per le due donne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Anche l’altro automobilista coinvolto, un uomo di 65 anni di Andria, ha subito ferite nell’incidente.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso i social media, affermando: “Non ci sono parole, solo immensa tristezza e costernazione”. Ha aggiunto che la città è in lutto: “Siamo profondamente addolorati e per la nostra città, è una giornata buia e triste. Piangiamo la scomparsa di Rosa, Margherita e del bambino che portava in grembo nel tragico incidente stradale che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri”. Il primo cittadino ha rassicurato la famiglia delle vittime, affermando: “Tutta la comunità biscegliese si stringe intorno alla famiglia delle vittime e agli amici a cui va tutto il nostro calore e il nostro sostegno in questo momento così difficile e delicato”. Ha anche rivolto un pensiero ai feriti, incluso il padre e marito delle vittime, augurando una pronta guarigione: “Siamo vicini anche alle persone ferite, augurando loro che possano guarire e superare questo trauma”.

Il dramma ha scosso l’intera comunità di Bisceglie, dove Margherita era conosciuta e apprezzata. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore tra amici e conoscenti. La giovane donna, che stava per diventare madre, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi la conosceva. La sua passione per la danza e il suo lavoro come istruttrice di Zumba erano parte integrante della sua vita, e il suo sogno di diventare madre sembrava finalmente a portata di mano.