Chi era Marta Ricci, la 24enne morta nello schianto sulla Salaria nella notte di Ferragosto





Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Marta Ricci, una ventiquattrenne romana, nella notte di Ferragosto. L’episodio si è verificato lungo la via Salaria, nel territorio di San Giovanni Reatino, intorno alle 23 del 15 agosto. La giovane si trovava in auto con la sorella, che era alla guida, mentre tornavano verso la Capitale dopo aver trascorso la giornata festiva dalla nonna, nei pressi del lago di Paterno, nel comune di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti.





Secondo le prime informazioni, l’auto delle sorelle è stata coinvolta in uno scontro frontale con un SUV guidato da un uomo di 37 anni. L’impatto è stato devastante e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le due donne dalle lamiere dell’auto. Nonostante gli sforzi del personale sanitario del 118, per Marta Ricci non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. La sorella, invece, ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente del SUV avrebbe invaso la corsia opposta, causando il tragico schianto. Tuttavia, le verifiche sono ancora in corso per accertare le responsabilità e chiarire eventuali altri fattori che potrebbero aver contribuito al sinistro. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è noto per la sua pericolosità e richiede particolare attenzione da parte degli automobilisti.

Marta Ricci, originaria del quartiere di Cinecittà a Roma, lavorava presso un’agenzia di sicurezza situata a Ostia. Era una giovane donna molto legata alla famiglia e apprezzata dai colleghi per il suo carattere solare e gentile. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo sia nella sua cerchia familiare che tra i suoi amici e colleghi.

L’agenzia dove lavorava ha voluto ricordarla con un messaggio commovente pubblicato sui social network: “Con profonda tristezza la GIS piange la perdita della nostra cara collega Marta Ricci, scomparsa a soli 23 anni in un tragico incidente stradale. Marta ci lascia il ricordo del suo sorriso, della sua energia e della sua gentilezza. Tutti noi ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore. Il suo ricordo resterà sempre con noi.”

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare massima attenzione alla guida, soprattutto su strade che presentano rischi elevati. La comunità locale e quella romana si stringono attorno alla famiglia Ricci in questo momento di lutto e dolore.



