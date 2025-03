Chi era Nicola Di Carlo, l’autista del pullman caduto nel Po a Torino: stava andando a prendere una scolaresca in gita

Nicola Di Carlo, imprenditore di 64 anni, era originario dell’Abruzzo ma viveva da tempo a Guglionesi, in provincia di Campobasso. Fondatore e proprietario della Di Carlo Tours, un’azienda di trasporti attiva in Molise e Lombardia, aveva costruito con passione e dedizione una realtà specializzata in viaggi turistici e scolastici, gestendola insieme ai suoi figli. La sua professionalità e il suo impegno lo avevano reso un punto di riferimento per il settore, fino al tragico incidente che ha interrotto bruscamente la sua vita.





La mattina del 26 marzo 2025, Nicola Di Carlo era alla guida di un pullman turistico a Torino quando si è verificato un drammatico incidente. Durante una manovra in retromarcia in piazza Vittorio Veneto, il mezzo ha sfondato il parapetto lungo Corso Cairoli, precipitando nel fiume Po. Il pullman, che era vuoto al momento dell’impatto, avrebbe dovuto trasportare una scolaresca di bambini di una scuola elementare di Milano, in visita al Museo Egizio. Fortunatamente, l’assenza dei passeggeri ha evitato un bilancio ancora più grave.

I soccorsi sono stati immediati. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno estratto Di Carlo dal veicolo, ormai privo di conoscenza. L’autista è stato recuperato in acqua da un giovane di 32 anni, un istruttore di canoa che si trovava nelle vicinanze e si è calato dal finestrino del pullman per salvarlo. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 64enne è deceduto sul luogo dell’incidente.

L’impatto ha coinvolto anche tre passanti che si trovavano nei pressi del parapetto al momento dello schianto. I feriti sono stati trasportati al CTO di Torino con lesioni non gravi: uno ha riportato la frattura di un omero, un altro un trauma al ginocchio e il terzo alcune contusioni. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire le dinamiche esatte. Tra le ipotesi al vaglio, gli inquirenti stanno considerando la possibilità che Di Carlo possa essere stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida. Per accertare questa eventualità, sono in corso accertamenti medici e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire dettagli utili sugli ultimi istanti prima della tragedia.

L’incidente ha suscitato profonda commozione, sia nella comunità locale di Guglionesi, dove Nicola Di Carlo era molto conosciuto, sia tra i colleghi e i clienti della sua azienda. La Di Carlo Tours, da lui fondata e gestita con passione, era diventata un punto di riferimento per l’organizzazione di viaggi scolastici e turistici, grazie alla qualità del servizio e alla professionalità che Di Carlo trasmetteva in ogni aspetto del suo lavoro.