Chi era Stefania Terrosi, la donna uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita





La donna uccisa a Città della Pieve (Perugia) si chiamava Stefania Terrosi, 59 anni. A spararle è stato il suo compagno, Antonio Iacobellis, anche lui 59enne e sottufficiale dell’Aeronautica militare in pensione. Dopo aver tolto la vita alla compagna, impiegata in una ditta di pulizie, l’uomo si è suicidato utilizzando la stessa pistola.





L’episodio di omicidio-suicidio ha profondamente scosso la comunità locale. La coppia viveva nella frazione di Po’ Bandino, dove i corpi sono stati trovati nel soggiorno della loro abitazione. Sull’arma impiegata da Iacobellis sono in corso verifiche per determinarne l’origine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato alla compagna forse al termine di una lite, in un rapporto che da tempo attraversava una fase difficile. I due si erano conosciuti dopo la fine dei loro precedenti matrimoni. Poco prima della tragedia, Iacobellis avrebbe contattato un conoscente fuori regione dicendo che temeva di compiere “un gesto folle”; è stato questo amico ad avvisare le forze dell’ordine. Stefania Terrosi lascia un figlio, arrivato sul posto insieme ai soccorsi al momento del ritrovamento del corpo.



