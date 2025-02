Chi erano Cinzia Venturini e Oussama Ikrame, vittime di un incidente frontale in provincia di Pavia

Una tragica mattina quella di oggi, 15 febbraio, nei pressi di Vigevano, in provincia di Pavia, dove un violento incidente frontale ha causato la morte di due persone. Le vittime sono Cinzia Venturini, 52 anni, e Oussama Ikrame, 29 anni. Entrambi stavano andando al lavoro quando le loro auto, una Hyundai e una Panda gialla, si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 192.





Cinzia Venturini, residente a Cassolnovo, era diretta al panificio di Gravellona Lomellina dove lavorava. Oussama Ikrame, di origine marocchina e residente a Cilavegna, stava invece percorrendo il tragitto opposto, verso Cassolnovo, per raggiungere il proprio posto di lavoro. Il destino li ha tragicamente incrociati su quel rettilineo.

L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:40, in condizioni meteorologiche che, secondo i rilievi delle autorità, presentavano una leggera foschia e tratti di asfalto ghiacciato. Dopo lo schianto, l’auto di Cinzia Venturini si è ribaltata in un campo adiacente alla strada.

I soccorsi sul luogo della tragedia

Gli automobilisti che si sono trovati a passare subito dopo l’incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’auto medica e un elisoccorso. Purtroppo, per Oussama Ikrame non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Cinzia Venturini, invece, è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma è deceduta poco dopo, prima che potesse essere trasportata in ospedale.

Le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari. Tra le ipotesi al vaglio ci sono le condizioni stradali: la presenza di ghiaccio potrebbe aver giocato un ruolo determinante nello scontro.

Questo tragico evento riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare massima attenzione durante la guida, specialmente in condizioni climatiche difficili.

Una comunità sotto shock

La notizia ha sconvolto le comunità locali di Cassolnovo, Gravellona e Cilavegna, dove entrambe le vittime erano conosciute e stimate. La perdita di due vite umane in circostanze così drammatiche lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi li conosceva.